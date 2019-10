Autot

Media huolestui: Autoissa pitää voida kuunnella kotimaisia radiokanavia

3.10. 12:12

AUTORADIO Medialiitto, RadioMedia ja Yleisradio korostavat yhteisessä lausumassaan, että suomalaisten mahdollisuudet kuunnella kotimaisia radiokanavia autossa pitää turvata.

Ulostulon taustalla on liikenne- ja viestintäministeriössä parhaillaan valmisteltava sähköisen viestinnän palvelulain uudistus, jolla on tarkoitus panna täytäntöön eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset.



Direktiivi velvoittaa säätämään siitä, että uusissa autoissa on maanpäälliset digiradiovastaanottimet. Käytännössä se tarkoittaa teknologiaa, joka ei ole Suomessa käytössä, tiedotteessa mainitaan.



Julkilausumassa muistutetaan, että Suomessa pääasiallinen tapa kuunnella radiota on FM-radio. ”Siksi kansallisella lailla tulee säätää siitä, että uusissa autoissa on nimenomaan FM-radiovastaanotin, joka mahdollistaa kotimaisten radiokanavien kuuntelemisen,” lausunnossa mainitaan. Myös kansalaisten oikeus vastaanottaa viranomaisten vaaratiedotteita on varmistettava, lausumassa todetaan.