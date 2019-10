Autot

Yölämpötilat laskevat nyt kovaa tahtia – auton voi esilämmittää myös kadun varressa ja ilman sähkötolppaa

Vastuslämmitys sopii tolppapaikalliselle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kadunvarsilämmitystä voi ohjata nykyään myös älypuhelimella

Auton esilämmittäminen kannattaa aloittaa, kun yölämpötila putoaa alle viiteen plusasteeseen.Sisätilojen esilämmittäminen poistaa huurteen ja jään ikkunoista sekä parantaa matkustusmukavuutta, kun taas moottorin esilämmitys pienentää ennen kaikkea kulutusta. Lämmin moottori tuottaa myös matkustamoon nopeammin lämmintä ilmaa.Etenkin talvipakkasella moottorin kylmäkäynnistäminen myös rasittaa konetta merkittävästi, joten moottorin esilämmittäminen on kaikkiaan erittäin suositeltavaa.Auton esilämmitysjärjestelmiä on saatavilla sekä sähkö- että polttoainekäyttöisinä. Mikäli parkkipaikkasi on varustettu sähkötolpalla ja saat autosi piuhalla kiinni tolppaan myös työpaikallasi, on sähkökäyttöinen vastuslämmitysjärjestelmä yksinkertainen ja edullinen ratkaisu.Moottorilämmitysjärjestelmiin on saatavilla myös käteviä lisäominaisuuksia, kuten led-valolla varustettuja liitäntäjohtoja. Ideana on, että johdon pää loistaa pimeässä, eikä johtoa tarvitse tökkiä sokkona mihin sattuu.Mikäli autosi kohtalona on kadunvarsipaikka ilman sähkötolppaa, on polttoainekäyttöinen lisälämmitin vähintäänkin harkinnan arvoinen vaihtoehto. Tällainen niin sanottu ”webasto” hoitaa samalla sekä sisätilojen että moottorin esilämmittämisen.Polttoainekäyttöisen lämmittimen vaatima lämmitysaika riippuu merkittävästi ulkolämpötilasta; kovilla pakkasilla lämmitykseen tarvitaan noin tunti, kun taas viileinä syysaamuina viitisen minuuttia riittää jo tuomaan pienen peruslämmön ja kirkastamaan tuulilasin.Kyseisellä järjestelmällä auton lämmitys onnistuu kuitenkin missä tahansa ja lämmitystä on mahdollista ohjailla esimerkiksi älypuhelinsovelluksen kautta. Nykyaikaisen kadunvarsilämmityksen voi siis käynnistää joustavasti vaikka sängyn pohjalta.