Autot

Tuore tilasto: Autokaupan kymmenen kärjessä

Kymmenen eniten ensirekisteröityä automallia syyskuussa 2019

1. TOYOTA COROLLA 599 7,2 2. SKODA OCTAVIA 467 5,6 3. VOLKSWAGEN GOLF 318 3,8 4. NISSAN QASHQAI 308 3,7 5. TOYOTA YARIS 267 3,2 6. FORD FOCUS 219 2,6 7. FORD FIESTA 199 2,4 8. VOLVO XC60 194 2,3 9. TOYOTA RAV4 160 1,9 10. OPEL ASTRA 159 1,9

Mallikärkikolmikon valmistajat hallitsevat totutusti myös merkkikohtaisen tilaston kärkeä.Syyskuussa ensirekisteröitiin 8 436 henkilöautoa. Määrä on 29,1 prosenttia viime vuoden syyskuuta suurempi, Autoalan tiedotuskeskus kertoi tiistaina. Suurta kasvua selittää viime vuoden syyskuun rekisteröintinotkahdus, joka johtui voimaan astuneesta päästöjen ja kulutuksen mittaustavan muutoksesta eli ns. WLTP-mittauksen käyttöönotosta.Uusia henkilöautoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 87 929 – tasan kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa.Mallisarjan lisäksi taulukossa näkyvät ensirekisteröintien määrä ja markkinaosuus syyskuussa.Volkswagen Golf ja Golf Sportsvan on tilastoitu omina mallisarjoinaan.