Autot

Heikki pohti pari yötä ihastustaan ja osti erikoisen matkailuauton – näin vikalista kasvoi kilometrien myötä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Renault’n alustalla

Ahdas konehuone hankaloittaa





Lisävuode sopii vain yhdelle





Ohjaamon sähköverho toimivat