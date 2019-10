Autot

IS koeajoi: Harvinaistuvan korimallin Fiesta – ja vieläpä pakuna!





Fordin Fiesta-valikoima on tätä nykyä jo melkoisen laaja. Eräs mallisarjan erikoisuuksista on uuden auton korimallina jo kovaa vauhtia harvinaistuva kolmiovinen versio, jonka voi hankkia myös pakettiautoksi rekisteröitynä.Käytännössä yrityskäyttöön tarkoitettu Van on parhaimmillaan silloin, kun firman kuljettimelta vaaditaan ennen kaikkea pieniä ulkomittoja ja helppoa käsiteltävyyttä, mutta samalla hyvää henkilöautomaista ajettavuutta – tarvittaessa ehkä pitkillekin matkoille. Ja kun kaksi matkustuspaikkaa riittää.Firmakäytössä iloa on myös pakettiauton statuksesta, joka on verottajan suuntaan tyypillisesti henkilöautoa helpompi perusteltava esimerkiksi arvonlisäverovähennyksen kuittaamisen suhteen.Arjessa pieneen henkilöautoon pohjaavan tavarankuljettimen kanssa voi syntyä myös aitoa ajansäästöä, kun esimerkiksi ahtaista porttikäytävistä pääsee nopeasti läpi ja parkkipaikaksi voi tarvittaessa hyväksyä vähän tiukemmankin raon.Itse pihvi eli rahtitila ei ole Vanissa erityisen suuri; kaikkiaan tilavuutta on vain vajaan kuution verran. Se riittää hyvin esimerkiksi silloin, kun kuskattavana on voittopuolisesti vain pienempiä paketteja tai vaikkapa kotisiivousfirman perusvälineistö.Kuormaa Fiesta Vaniin saa lastata versiosta riippuen 433-461 kilogrammaa. Luku ei tunnu kovalta, mutta riittää, kun ottaa huomioon, että auton lastaaminen on takaluukun ja -puskurin muotojen vuoksi käytännössä kuljettajan omien käsilihasten varassa.Fordin tapauksessa pikkuautosta muokatun pakun saa Fiestan tapauksessa ruksittua myös sporttivarustein, mikä tarkoittaa lisähinnan ohella myös perusmallia jäykempää jousitusta. Käytännössä ajoltaan muutenkin varsin hyvällä Fiesta Vanilla pääsee siis nauttimaan mutkateistä aivan toisenlaiseen malliin kuin yhdelläkään alkujaan nimenomaan tavarankuljetukseen suunnitellulla nykypakulla.Varsinaiseen aitoon rahtikäyttöön kannattaa silti harkita halvempaa ja kantavampaa perusalustaa, sillä reippaasti kuormattuna Fiestankin käytös muuttuu autoluokalle tyypillisesti ääritilanteissa selvästi huonompaan suuntaan.Fiksuimmillaan Fiesta Van (tai mikä muu pikkupakettiauto tahansa) on joka tapauksessa silloin, kun se istuu aidosti käyttötarkoitukseensa.