Ensitesti: Kiinalaiseksi usein luultu korealaismerkki saa rutkasti uskottavuutta uutuudellaan

Autot

Kiinalaiseksi usein luultu korealaismerkki saa rutkasti uutta uskottavuutta uutuudellaan









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Sekoittaako uusi Ssangyong Korando suosikkiautoluokan pakan uusiksi? Moni seikka viittaa siihen.Korando on muuttunut tuntuvasti sekä sisältä että ulkoa. Korin muotoilussa voi nähdä ”eurooppalaistumista”. Keulan maski virnistää aiempaa leveämmin ja väkevämmin. Vaakasuoria linjoja on selvästi korostettu.Korin pituus on kasvanut neljä senttimetriä. Leveys samoin. Korkeutta sen sijaan on 5,5 senttimetriä aiempaa vähemmän. Akseliväliä on venytetty 2,5 senttimetriä. Tavaratila on C-segmentin SUV-luokassa suuri, peräti 551 litraa.Matkustamoon on helppo kulkea reilusti avautuvien ovien ansiosta. Sisätilat tuntuvat avarilta. Normaalipituisen matkustajan pään ja katon väliin jää reilusti tilaa niin edessä kuin takana. Takaistuimella istuva tavallista pidempi suomalaismies kehuu jalkatiloja ja saattaa iloita myös siitä, että takapenkin kaltevuus on säädettävissä kahteen eri asentoon. Moitteita tulee vajaasta reisituesta riippumatta istuinpaikasta.Kojelaudassa on muovista, mukamas pianolakattua pintaa ja kovaa muovia. Pintojen värivaihtelut tuovat kuitenkin piristystä tavanomaiseen harmaaseen nähden.Korean vanhimmalla autonvalmistajalla, 65-vuotiaalla Ssangyongilla on yhä tekemistä brändimielikuvan kanssa. Maahantuojan mukaan meillä vielä nuori merkki yhdistetään usein Korean sijasta Kiinaan.Olisiko Korando se malli, joka veisi merkin tunnettuutta kohti Kian ja Hyundain nauttimaa statusta. Kotimaassaan Korandon myynti on alkanut eri tahtiin kuin väistyvän mallin kohdalla aikoinaan. Kova usko on myös hyviin lukemiin Suomessa.Uusi Ssangyong Korando säväyttää ensituntuman perusteella laatuvaikutelmallaan, ajoturvallisuuteen liittyvillä avustimillaan ja varsinkin hinnallaan. Hinnat alkaen -malli on varustettu 1,5-litraisella bensiinimoottorilla, manuaalivaihteistolla, etuvedolla ja kahdesta vaihtoehdosta edullisemmalla Crystal-varustetasolla.Kun lähtöhinta on 21990 euroa, saattaa jokunen potentiaalinen autonostaja ottaa tuumaustauon, sillä nyt ollaan esimerkiksi nelivetoisen Dacia Dusterin tonteilla.Kaupankäynti alkaa kuitenkin 1,6-litraisella dieselmoottorisella D 1.6 4WD 6AT Quartz -versiolla, joka rasittaakin pankkitiliä jo 31990 euron verran. Bensiiniversiot saapuvat maahan noin kuukauden kuluttua. Edullisin nelivetoinen bensiinimalli maksaa 26990 euroa.Lyhyen ajon perusteella dieselkone melko lailla hiljainen ja värinätön, Aisinin kuusilovinen automaattivaihteisto vaihtaa nätisti ja tuntuvaa vääntöä on tarjolla jo alhaisella käyntinopeusalueella.Nelivetoisuuteen panostanut Ssangyong on tuonut automaattivaihteiston yhteyteen kolme ajoasetusta myös etuvetoisiin versioihin. Kuski voi valita Normal-, Sport- ja Winter-ajo-ohjelmista sopivimman. Winter-moodi sopii talviajoon, sillä silloin auto lähtee liikkeelle kakkosvaihteella.Korandon vakiovarustukseen kuuluvat mäkilähtö- ja alamäkihidastimet. Nelivedon myötä tulee Lock-tila, jossa voimanjako lukitaan tasan etu- ja taka-akselin kesken. Tämä mahdollisuus on käytettävissä alle 40 km/h nopeuksissa.Jos pelkkä bensa- tai dieselkone ei täytä vaatimuksia, täyssähköistä Korandoa pitää odottaa vuoden 2021 alkuun. Vasta sen jälkeen mallin saa hybridinä.