Autot

Uusi Mitsubishi L200 on kiveäkin kovempi puurtaja: Markkinoiden ykköstilaa kohden jyrätään hyvillä eväillä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mitsubishi L200 on monessa Euroopan maassa hyvin suosittu pick-up, joka on rankoissa työtehtävissä osoittautunut kiveäkin kovemmaksi puurtajaksi.Maailmanlaajuisesti autoa on pian myyty viisi miljoonaa kappaletta. Niinpä Thaimaassa valmistettava L200 on nykyisin Mitsubishin toiseksi myydyin malli Outlanderin jälkeen. Suomessa L200 on kuitenkin jäänyt monen kilpailijansa taakse, ja vain noin joka yhdeksäs pick-up on meillä ollut L200.Nykyinen maahantuoja ei tilanteeseen luonnollisesti ole tyytyväinen. Siksi tavoitteena on Suomessakin uudistaa japanilaismerkin brändi-ilmettä, eikä tavoite suuremmassakaan kuvassa ole sen vähäisempi kuin olla markkinajohtaja päämarkkina-alueiden pick-up -markkinoilla.Tätä helpottamaan auton koko ulkomuoto on kuudenteen sukupolveen siirryttäessä pantu uusiksi. Uusien muotojen nimi on ”rock solid”, ja etenkin voimaa uhkuva keula ja siihen sijoitettu Mitsubishin dynamic shield -ilme tekevät uutuudesta entistä äijämmän näköisen.Tärkeimmät ajoon vaikuttavat uudistukset ovat uudet off-road -ajotilat, täysin uusi ja ainoa 2,2-litrainen dieselmoottori, joka tuottaa 150 hevosvoimaa ja 400 newtonmetriä vääntöä, sekä uusi kuusivaihteinen automaattivaihteisto. Etujarrut ovat aiempaa tehokkaammat ja jousitusta on paranneltu. Toisin sanoen kyseessä on aito uudistus.Vaihteistoksi voi valita joko kuusiportaisen manuaalin tai automaatin, joista automaatti alkaa ehdottomasti olla jo suositumpi. Suurin vetokyky on 3 100 kiloa.Mielenkiintoinen uusi ominaisuus Mitsubishin nelivetojärjestelmässä on ns. elastinen, Torsen-nelivetoon perustuva vetotila, jossa taka- ja etuakselin välinen suhde on 60:40. Pieni joustavuus notkeuttaa tiukkaa mutka-ajoa hitaissa nopeuksissa.Uudessa L200:ssa on off road -ajotilat soralle, mudalle/lumelle, hiekalle ja kivikolle. Ne ovat käytössä, kun auton keskilukko on päällä.Eri ajotiloissa järjestelmä optimoi nelivedon lisäksi moottorin, vaihteiston ja jarrujärjestelmän toimintaa, jotta auto saavuttaisi parhaan mahdollisen pidon sen hetkiselle ajopinnalle.Jarruvoimaa tuntuu olevan reippaasti tarjolla, ja maastossa alamäkihidastin osoittaa toimivuutensa – nopeutta voi säätää jarru- ja kaasupolkimien avulla.Ohjaustuntuma on ennallaan. Auto on tukeva ajettava. Kääntöympyrä on pidetty 11,8 metrissä. Maantieajossa turhia suhinoita eikä hälyääniä sisälle kantaudu, mutta moottorin dieseljyrinä kuuluu selkeänä varsinkin kiihdytyksissä.L200 ei luonnollisesti pelästy vaikeakulkuistakaan maastoa. Hiekkatiellä jousituksella on edelleen pieni taipumus nypyttää, mutta metsäautoteiden syvissäkin urissa auto möyrii mielellään.Uusi L200 esitellään Suomessa viikon päästä, kun ensimmäiset autot saapuvat jälleenmyyjille. Malliston hinnat alkavat 33 990 eurosta, mutta kaksipaikkaisena ja automaattivaihteisena hintaan saa ensitestattuna Intense-varusteluna lisätä lähes 9 000 euroa, koska viime vuonna WLTP-aikaan siirtynyt autoverotuksemme kohtelee pick-upeja suhteellisen kovalla kädellä.