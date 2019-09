Autot

IS:n ensitesti: Land Rover Discovery astui uuteen aikaan – selkeä askel kohti Range-tyyliä









Uusi keula, raikastusta sisustaan ja lisää digivarusteita. Siis perinteinen mallikaaren puolivälin kasvojenkohotus? Land Rover Discovery Sportin tapauksessa vastaus on ei, sillä äkkiseltään aika entisten oloisten kuorten alla on tapahtunut enemmän kuin luulisi.Syvintä roolia Discoveryn tuoreuttamisessa näyttelee nimittäin koko auton perusrakenne, joka nyt on vaihtunut yhteiseksi mallin pikkuserkun (tai oikeammin -sisaren) Range Rover Evoquen kanssa. Teknisesti kyseiset autot ovat siis tätä nykyä aiempaakin läheisempää sukua toisilleen, erityisesti etuosansa osalta.Insinööriluokan muutoksesta huolimatta Land Rover Discovery Sport kilpailee kuitenkin siellä missä ennenkin, eli etenkin Audin Q5:tta, BMW:n X3:a ja Mersun GLC-malleja vastaan. Erikoisuutena Discovery tarjoaa kuitenkin tässä sarjassa (osaan malleista) kolmannen istuinrivin ja siten usein ratkaisevan kuudennen ja seitsemännen matkustajapaikan.Uuden perusrakenteen myötä Discovery kulkee nyt kulutusta pienentävän 48-volttisen kevythybridijärjestelmän kera, joka on vakiona kaikissa Ingenium-bensiini- ja dieselmoottoreissa.Maailmalla saatavilla on Evoquen tapaan myös etuvetomalli, mutta Suomessa kaikki Discoveryt on varustettu päivitetyllä ZF:n 9-vaihteisella automaattivaihteistolla ja Land Roverin uudistuneella, niin sanotulla älykkäällä nelivetojärjestelmällä.Sisustan osalta uutta on runsaasti, mistä parhaaksi yksittäiseksi esimerkiksi käy koko kojelauta. Sitä myöten sijaintiaan ja toteutustapaansa ovat vaihtaneet myös keskikonsolin reilusti leventynyt tietoviihdenäyttö sekä koko joukko muitakin hallintalaitteita. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Land Rover on luopunut samalla jaguarmaisesta pyöreästä vaihteenvalitsimestaan, tällä kertaa tavanomaisemman keppiversion hyväksi.Mallivalikoimaan kuuluu kaikkiaan neljä varustetasoa, eli tarjolla ovat tuttuun tapaan perusmalli, S, SE ja HSE. Kaikkien tasojen yhteydessä auton voi paketoida ulkoasun ja sisustuksen sporttisuutta korostavalla R-Dynamic varustelulla.Yleistunnelmaltaan Discovery on muutoksen myötä astunut pienen, mutta selvän askeleen Range Roverista tutun hienostuneen ylellisyyden suuntaan. Se tuntuu esimerkiksi mukavuutena varsinkin maantiellä, mutta myös kaupungissa.Repivämmässä ajossa vaihdelaatikko alkaa kuitenkin hiukan arpoa, eivätkä ensitestin puitteissa kokeiltujen moottoreiden luonteetkaan oikein tue hermostunutta ajotapaa. Käsiteltävyydeltään Discovery Sport on kuitenkin turvallisen varma, mutta ei siltäkään osin varsinaisesti urheilullinen.Espanjassa suoritetulla testilenkillä uutta Discoverya oli mahdollista kokeilla myös maastoradalla, jossa auton kyvyt osoittautuivat toki enemmän katumaasturi- kuin työkonemaisiksi, mutta kuitenkin merkin perinteisiin nähden odotusten mukaisiksi.Äärimmillään Discovery Sport suoriutuu siis paikoista, joista turistin ei tekisi mieli yrittää läpi edes kävellen.Elektroniikkaa käytetään etenemisapuna runsaasti. Huonoilla pinnoilla kaiken ytimessä on voimalinjan toimintaa kulloiseen tilanteeseen sopivaksi muuttava Terrain Response 2 -järjestelmä, joka muuten sisältää helppokäyttöisyydestään huolimatta ilahduttavasti myös automaattitilan.Hiukan ristiriitaisempi maasto-ominaisuus Discoveryssä on uusi keinotekoinen maakameranäkymä, joka projisoi auton kuvan etupyöristä ja niiden ympäristöstä näytölle ja yhdistää lopuksi kokonaisuuteen eräänlaisen laskennallisen näkymän ”konepellin läpi”.Kokeilun perusteella lopputulos eli aaltoileva kolmiosainen tekokuva ei tunnu ainakaan tiukoissa paikoissa aivan viimeisen päälle luotettavalta, vaikka kivalta toki näyttääkin.Parempi innovaatio on Land Roverin täysdigitaalinen taustapeili, joka mahdollistaa esimerkiksi terävän takanäkymän silloinkin, kun itse takalasi on umpikurassa.Lyhyesti voi joka tapauksessa todeta, että osaavan ja elektroniikkaan luottavan kuljettajan käsissä Discovery on vakuuttava käsiteltävä jokseenkin kaikilla ajopinnoilla ja kaikissa sääolosuhteissa, mukaan lukien vesistöylitykset, joiden osalta auton kahluukyky on henkilöautoksi huimat 60 senttimetriä.Maastoajon digiherkkujen ohella listalta löytyy myös uusi perävaunuavustin, joka tekee isojenkin kärryjen peruuttamisesta amatöörillekin kenties helpompaa ja turvallisempaa kuin koskaan. Vetotehtäviin ”Disco” sopiikin hyvin jo perusluonteeltaan, sillä mallista riippuen koukkuun saa laittaa 2200–2500 kilon perävaunukuorman.