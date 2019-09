Autot

Ennen näkemätön jätti-BMW IS:n koeajossa: Sohvissa löytyy, mutta onko ajamisen ilo jo unohdettu?





Ulkonäkö. Siis valtava, aivan valtavan liioiteltu maski. Aasialaistyylistä kromipröystäilyä.Tällaisia heittoja on helppo kuulla BMW X7:n vierellä, eivätkä moiset havainnot kieltämättä mitään tuulesta temmattuja ole. X7 on auto, jollaista ei jokunen vuosi sitten olisi voinut edes kuvitella brändiään yhä aika perinteisestä saksalaisesta asiasporttisuudesta ammentavan BMW:n mallistoon.Vaan joka tapauksessa totta se on. Merkin uusi aluevaltaus eli X7 on auto heille, jotka kaipaavat autoltaan luksusluokan omakotitaloon verrattavaa tilaa ja pumpulimaista arjen helppoutta, kaikilla mahdollisilla digiherkuilla kuorrutettuna.Eli onko siis BMW unohtanut uuden kuningaskorimallinsa myötä vanhan sloganinsa, sen joka kuului ”ajamisen iloa”. No lyhyesti sanottuna on.Ei X7:ssa mitään varsinaista ajettavuusmoitittavaa ole, mutta tyyli on silti toista mitä Bemarilta olettaisi. Jopa pikkuveli X5 tuntuu tähän verrattuna mutkaraaserilta.Iso ilmajousitettu äksä on toisin sanoen selkeästi viimeisen päälle luksusluokan mukavuuslaiva, josta ei löydy (tässä luokassa kieltämättä vähän outoa) sen enempää aitoa kuin teennäistäkään sporttisuutta.Siis tavallaan rehellinen vanhan ajan loistoauto, jossa paras paikka löytyy oikeanpuolimmaiselta takaistuimelta. Eli sieltä, jossa tämän omistaja-matkustaja esimerkiksi Kiinassa perinteisesti istuu.Kaikkiaan X7 on hyvin samantapainen laite kuin vaikkapa Mersun GLS tai Range Rover. Ja Bemariksi tosiaan jopa hämmästyttävyyksiin asti.Käyttäjälle tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tilaa ulkomitoiltaankin huomattavan suuressa risteilijässä on tietenkin runsaasti. Kolmelle istuinriville mahtuu siten jopa seitsemän henkilöä ja vieläpä ilman tinkimistä tilasta. Pienenä yllätyksenä jopa takimmaiset kaksi ”lastenistuinta” ovat X7:ssa täysikokoiset ja varustettu bisnes-tyyliin sopivasti käsinojin ja usb-pistokkein.Jotain kertokoon myös se, että joka ikinen koeajon aikana löytynyt sohviin liittyvä säätö, aina tila-autossa tarpeellisia penkinkaato- ja nosto-operaatioita myöten, toimii herraskaisesti sähköllä.Jos X7 ei nyt ole ajettavuudeltaan erityisen urheilullinen, niin mukavuutta sitten löytyy paketista sitäkin enemmän. Autossa on esimerkiksi vakiona ajotilanteeseen säätyvä täysilmajousitus, jonka myötä maavaraa voi säätää kulloiseenkin ajo-olosuhteeseen sopivaksi joko painikkeella tai vaihtoehtoisesti näytöllisellä BMW Display Key -avaimella.Moottorina koeajoautossa oli iso bensakuutonen, joka edustaa lyhyesti todettuna bemarimaisen silkinpehmeää toteutusta. Etäisiä voimansiirron merkkiperinteitä voi löytää myös pakettiin kuuluvasta nelivedosta, joka on painotettu toiminnaltaan auton takapyöriä suosivaksi.Ohjaus on luonteeltaan kuitenkin kevyt ja BMW:ksi jopa tunnoton, mutta kuuluu tässä kohtaa tyyliin.Lisähinnasta X7:aan voi valita myös huonon tien paketin, jota ohjataan xSand-, xGravel-, xRocks- ja xSnow-painikkeilla. Käytännössä tilat muuttavat auton korkeuden, nelivedon, kaasupolkimen ja vaihteiston vasteen ja luistoneston toimintaa ajopinnan mukaisiksi, eli lisäävät jo valmiiksi aika kyvykkäitä etenemisominaisuuksia esimerkiksi jälkikasvun kilpahevosia ja kisoista toiseen luotsattaessa.Peräkärryhommissa ja ylipäätään ahtaissa paikoissa (joita tämän auton kanssa tulee eteen usein) manöveerauksia helpottaa BMW:n huomattavan kattava ja tasokas kameravarustus lukuisine automaattitoimintoineen.Arjessa välillä vähän hankalien ulkomittojen ohella X7:n varsinaisiksi miinuksiksi jäävät kaikkiaan nykyautoksi huomattava kulutus ja päästöt, jotka nostavat monikäyttölaivan auto- ja käyttöverot melkeinpä mitalilla palkittaviin sfääreihin.