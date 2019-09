Autot

IS testasi: Näin Mazdan ihmemoottori toimii maantiellä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Piilosportin ja -taloudellisuuden lisähinta noin kolmetuhatta euroa.





Mazda lupaa yhdistäneensä uudessa Skyactiv-X -moottorissaan bensiini- ja dieselmoottorin parhaat ominaisuudet. Väite ei ole tuulesta temmattu, vaan sille löytyy todella katetta, minkä totesimme konkreettisesti koeajossa.Ennen ajoon lähtöä ihan vähän teoriaa. Mazda on kulkenut omaa tietään ja jatkanut vahvasti polttomoottorien kehitystyötä. Iskutilavuuden pienentämisen ja ahtimen sijaan Mazda vaalii kohtuullisen suurta, kaksilitraista vapaasti hengittävää moottoria. Jo edellisessä sukupolvessa bensiini- ja dieselmoottorin puristussuhde oli vallankumouksellisesti sama 14:1.Uudessa Skyactiv-X-moottorissa puristussuhe on 16,3:1 eli ollaan pitkällä dieselmoottorien puolella. Tankkiin juoksutetaan kuitenkin bensiiniä. Polttoaineen ja ilman seos sytytetään ensimmäistä kertaa tuotantomallien historiassa sekä sytytystulpalla (bensiinimoottori) että puristuksella (diesel). Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat oleellisina osina pieni mekaaninen ahdin ja sähkön suoma apu eli puhumme kevythybridistä. Näistä syystä odotettua kehitelmää on kutsuttu ihmemoottoriksi.Moottorin toiminnasta voisi kirjoittaa kirjan, ja sellaisia siitä varmasti tehdäänkin – opinnäytetöistä puhumattakaan. Periaate on kuitenkin yksinkertainen, moottorissa on pyritty yhdistämään bensiini- ja dieselmoottorin parhaat puolet. Mazda ei ole kuitenkaan lähtenyt ottamaan irti suurta huipputehoa, vaan ominaisuudet on viritetty arkiajoon sopiviksi.Uudella moottorilla varustettuna Mazda 3 lähtee kevyesti liikkeelle, ja niin kytkin, vaihteisto kuin kaasukin toimivat mainiosti. Voimaa on riittävästi heti tyhjäkäynniltä lähtien ja auto neuvoo vaihtamaan suuremmalle vaihteelle hämmästyttävän aikaisin. Veto on aivan puhdasta, vaikka käyntinopeusmittarin neula lepää lukemassa 1000 r/min.Ripeämpi liikkuminen vaatii siirtymistä pari pykälää alaspäin, sillä voimaa alkaa olla toden teolla käytettävissä vasta 2000 r/min yläpuolella. Kun siirrytään sinne, meno on aivan toista luokkaa kuin miedommalla Skyactiv-G -moottorilla varustetuilla sisarmalleilla.Kulkupuoli on kunnossa ja kulutus on ainakin ajotietokoneen mukaan vähäistä. Virallinen WLTP-lukema ajamallemme versiolle (etuvetoinen sedan käsivalintaisella vaihteistolla) on 5,6 litraa sadalla kilometrillä. Se oli helppo alittaa, sillä liki parinsadan testilenkin lopuksi näytössä oli kolme desiä pienempi lukema. Yksi kollega tuli taukopaikalta hotellille alamäkivoittoista reittiä litraa pienemmällä kulutuksella.Päällepäin eroa muilla moottoreilla varustettuihin sisarmalleihin ei huomaa mistään muusta kuin takaluukkuun sijoitetusta Skyactiv-X -merkistä. Piilosportin ja -taloudellisuuden lisähinta noin kolmetuhatta euroa. Hevosvoiman lisähinnaksi tulee vain 50 euroa, sillä tehoa on 180 hevosvoimaa tähän saakka myynnissä olleen Skyactiv-G:n 122:n sijaan.Valikoima kasvaa siltäkin osin, että uuden moottorin myötä Mazda3:n voi valita myös nelivetoisena. Silloin ainoa vaihtoehto koriksi on viistoperä. Automaatin saa molempien korimallien kanssa. Uudella Skyactiv-X -moottorilla varustettuna lokakuussa Suomeen saapuvan Mazda3:n hinnat lähtevät 28 490 eurosta.