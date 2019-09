Korean vanhin autonvalmistaja säväyttää uutuudellaan – kiinni pääsee nelivetoisen Dacia Dusterin hinnalla

Autot

Ssangyong säväyttää uutuudellaan – kiinni pääsee nelivetoisen Dacia Dusterin hinnalla





”Täysin uusi”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Uusi Ssangyong Korando säväyttää ensituntuman perusteella laatuvaikutelmallaan ja varsinkin hinnallaan. Hinnat alkaen -malli on varustettu 1,5-litraisella bensiinimoottorilla, manuaalivaihteistolla, etuvedolla ja kahdesta vaihtoehdosta edullisemmalla Crystal-varustetasolla. Kun lähtöhinta on 21 990 euroa, saattaa jokunen potentiaalinen autonostaja ottaa tuumaustauon.Kaupankäynti alkaa kuitenkin 1,6-litraisella dieselmoottorisella D 1.6 4WD 6AT Quartz -versiolla, joka rasittaakin pankkitiliä jo 31 990 euron verran.”Täysin uusi” on ilmaisu, jota autoala käyttää täysin inflatorisesti. Korealaisen SsangYongin Suomen-maahantuoja SY Motor Oy esitteli tänään uudistunutta Korando-automalliaan ”täysin uusi” -epiteetillä, mutta tällä kertaa hyvin perustein.Korando on muuttunut tuntuvasti sekä sisältä että ulkoa. Korin muotoilussa voi nähdä ”eurooppalaistumista”. Keulan maski virnistää aiempaa leveämmin ja väkevämmin. Vaakasuoria linjoja on selvästi korostettu. Korin pituus on kasvanut neljä senttimetriä. Leveys samoin. Korkeutta sen sijaan on 5,5 senttimetriä aiempaa vähemmän. Akseliväliä on venytetty 2,5 senttimetriä. Tavaratila on C-segmentin SUV-luokassa suuri, peräti 551 litraa.Matkustamo tuntuu avaralta. Normaalipituisen matkustajan pään ja katon väliin jää reilusti tilaa niin edessä kuin takana. Takaistuimella istuva tavallista pidempi suomalaismies kehuu jalkatiloja ja saattaa iloita myös siitä, että takapenkin kaltevuus on säädettävissä kahteen eri asentoon. Moitteita tulee vajaasta reisituesta riippumatta istuinpaikasta.Lyhyen ajon perusteella dieselkone (100 kW) hiljainen, Aisinin kuusilovinen automaattivaihteisto vaihtaa nätisti ja vääntöä (324 Nm) on tarjolla jo alhaisella käyntinopeusalueella (1 500- 2 500 r/min).Ilta-Sanomat palaa uutuuteen perjantaina paperilehden autosivuilla.