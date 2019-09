Uusi maalausmalli yleistyy Suomessa: Miten toimii tie, jonka toinen autokaista vapautetaan kävelyyn ja pyöräilyyn?

Autot

Uusi maalausmalli yleistyy Suomessa: Miten toimii tie, jonka toinen autokaista vapautetaan kävelyyn ja pyöräil

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Miten toimii tie, jonka toinen autokaista vapautetaan kävelyn ja pyöräilyn käyttöön?Väylävirasto Väylän mukaan kysymykseen on nyt saatu ensimmäisiä selkeitä vastauksia, sillä Hollannin mallia hyödyntäviä pidempiaikaisia kylätiekokeiluja löytyy Suomesta Hattulan Sattulasta sekä Pappilanniemestä. Kummastakin on kertynyt niin käyttö- kuin kunnossapitotietoja jo useammalta vuodenajalta.Kokemukset ovat kaikkiaan olleet sen verran positiivisia, että uutuutena Hattulan kunnan ohella kylätiemallia kokeillaan nyt myös Pyhtäällä, jonne rakennettiin tänä kesänä vastaava järjestely. Lisäksi samanlaisia ratkaisuja on suunnitteilla myös muualle Suomeen.Niin sanotuiksi ”kyläteiksi” nimetyissä uudelleen maalatuissa tienpätkissä on hyödynnetty hollantilaista mallia, jossa autoliikenteeltä vähennetään kaistan verran tilaa, jotta jalankulkijoille ja pyöräilijöille saadaan tavallista leveämmät ja turvallisemmat kulkuväylät autojen ajaessa keskellä.Toimintamalli sopii Väyläviraston mukaan hyvin teille, joilla moottoriliikenne ei ole kovin runsasta eikä näköpiirissä ole myöskään liikenteen merkittävää lisääntymistä.Käytännössä kyse on siis ennen kaikkea kasvualueiden ulkopuolisista maaseutu- ja taajamateistä, joiden kupeeseen ei ole välttämättä kovin kannattavaa rakentaa uusia ja kalliita kävely- ja pyöräväyliä.Viraston selvityksessä hattulalaiset ovat olleet uusiin teihinsä pääosin tyytyväisiä.Jo muutaman viikon jälkeen avajaisista pyöräily kyseisillä teillä mittausten mukaan lisääntyi ja läpiajoliikenne vähentyi. Väyläviraston mukaan ratkaisu on toiminut hyvin myös talviaikaan, vaikka ajoratamerkinnät eivät ole näkyvissä.Valtiota miellyttävät myös tienpitäjälle aiheutuvat kustannukset, jotka ovat ”kyläteiksi” maalatuilla väylillä varsin kohtuulliset, sillä teille täytyy teettää pelkät ajoratamaalaukset.Vertailun vuoksi esimerkiksi erillinen pyörätie maksaisi tyypillisesti yli kymmenkertaisesti, minkä lisäksi varsinaisen pyörätien toteuttaminen vie myös raskaampine suunnitteluineen kaikkineen huomattavasti enemmän aikaa.