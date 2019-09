Autot

Suomalaisten kiinnostus puolisähköautoihin poikkeavaa – EU-tilastoissa toinenkin kiinnostava ilmiö

Dieselilläkin on suosijansa

Autoalan tiedotuskeskuksen tiedotteen mukaan vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevien autojen osuus kasvaa EU-alueella. Alkuvuoden tilastoissa erottuvat erityisesti hybridiautot ja täyssähköautot, joiden osuus on kasvanut selvästi viime vuodesta. Sähköautojen osuus oli 2,4 prosenttia. Vastaava osuus Suomessa oli 5,6 prosenttia, josta noin kolmannes oli täyssähköautoja ja suunnilleen kaksi kolmannesta ladattavia hybridejä.Hybridiautoja, joissa ei ole ulkoista latausmahdollisuutta, ensirekisteröitiin EU:ssa alkuvuoden aikana noin 400 000. EU-tasolla se vastaa noin 5 prosenttia ensirekisteröinneistä. Suomessa vastaavien hybridien osuus rekisteröinneistä oli vuoden alkupuoliskon aikana noin 13 prosenttia.Euroopan automarkkina kuihtui ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana hiukan viime vuoteen nähden. EU-maissa ensirekisteröitiin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 8,2 miljoonaa uutta henkilöautoa – laskua 3,1 prosenttia.EU:ssa käyttöön otetuista uusista autoista noin 32 prosenttia oli dieselautoja. Dieselautojen osuus on viime vuodesta vähentynyt suurimmissa EU-maissa. Poikkeuksena on kuitenkin EU:n suurin automaa Saksa, jossa dieselin osuus ensirekisteröinneistä kasvoi vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana. Suomessa dieselin osuus ensirekisteröinneistä on noin viidennes.Euroopan autotuotanto väheni alkuvuoden aikana 6,8 prosenttia viime vuoden alkuun nähden. Syynä nähdään ensisijaisesti Brexitin tuoma epävarmuus sekä globaalitalouden hidastuminen, joka vähensi uusien autojen kysyntää. EU-maiden osuus koko maailman autotuotannosta on noin neljännes.