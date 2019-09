Autot

Läpi käyty – raskasmerkin ainoa pakettiautomalli IS:n ensitestissä





Kuorma-autoistaan tunnetun Ivecon ainoan ”kevyttuotteen” eli Daily-pakettiauton uunituoreet muutokset eivät ehkä asiaa tuntemattomalle juuri päällepäin näy, mutta ovat kyllä pakurintamalla kunnon uutinen.Vuonna 2016 alkujaan esitelty Daily on nimittäin saanut sisäänsä paitsi pihimpää ja sitä myöten aiempaa puhtaampaa moottoritekniikkaa, mutta myös kohennetun käyttöliittymän sekä suoranaisen täyslaidallisen aktiivisia järjestelmiä, joiden kaikkien tarkoituksena on parantaa auton varsinaisen tehtävän eli kuljetustapahtuman suorittamista.Myös mallin tarjoama, jo vanhastaan erittäin laaja koko-, mitta- ja painokirjo on muutoksessa entisestään kasvanut.Muista vastaavan luokan autoista paketti-Iveco erottuu edelleenkin eniten erillisellä rungollaan. Daily ei siis ole edelleenkään kilpailijoidensa tapaan itsekantava, vaan autossa on mallista riippumatta aina tikapuurunko.Käytännössä tämä tarkoittaa ennen kaikkea korkeaa, mallista riippuen jopa 4,9 tonniin asti yltävää kuormankantokykyä.Kuljettajalle muodistuksen merkittävintä antia on uusittu ohjaamo ja ennen kaikkea sen tarjoamat (pääosin lisähintaiset) digitaaliherkut.Ajamista helpottavat sitä myöten muun muassa uusi adaptiivinen vakionopeudensäädin sekä kaistavahti ja varsinkin umpikoriautoja auttava sivutuuliavustin.Kokoaan merkittävämpi uudistus on puolestaan sähköinen eli automaattisesti toimiva käsijarru, joka lisää työn tehokkuutta etenkin jatkuvaa pysähtelyä vaativissa jakelutehtävissä sekä antaa myös rakentelutilaa ohjaamoon.Nappijarru mahdollistaa esimerkiksi matkailuautossa tarpeelliset pyörivät kapteeninpenkit, joiden toteuttaminen on aiemmin ollut Dailyssa kilpailijoita vaikeampaa.Auton uusi tietoviihdenäyttö uusine toimintoineen (mm. ajotavanhallintanäyttö) sekä puolidigitalisoinnin kokenut mittaristo ovat ilmiselvää lainaa FCA-konsernin aiemmista Alfa Romeo- ja Jeep-tuotteista. Hyppäys nykyaikaan on joka tapauksessa tältäkin osin suuri, eikä lainkaan vähiten henkilöautotasoisten liitettävyyspalveluiden eli Android Auton ja Apple Car Playn puolesta.Digitalisoitumisen myötä uusiksi on mennyt myös sähkötehosteiseksi muuttunut ohjaus, josta löytyy nyt tehostuksen niin sanottuna tappiin kasvattava City Mode -asetus.Ketterän Dailyn kääntöympyrä on pakettiautoksi yhä pieni.Polttoainetaloudeltaan hieman parantuneet tutut moottorivaihtoehdot ovat 2.3- tai 3.0-litraisia, ja hevosvoimat voi valita kuudesta eri vaihtoehdosta 116 ja 210 hv:n väliltä. Varsin kivasti toimiva ja Hi-Maticiksi nimetty automaattivaihteisto on sama kuin aiemminkin, mikä ei ole Dailyn tapauksessa moite.Manuaalivaihteisenakin Iveco Dailyn vielä saa, mutta ajokokemus muuttuu silloin kieltämättä enemmän kuin vain astetta kolhompaan suuntaan.Uusien avustimien ja kohentuneen kuljettajakokemuksen osalta Dailyn voi joka tapauksessa todeta hypänneen vihdoinkin samaan sarjaan esimerkiksi uuden Mercedes-Benz Sprinterin sekä Volkswagen Crafterin kanssa.Liikenteessä ensimmäiset uudet Dailyt alkavat näkyä varsin pian, sillä tilattujen autojen toimitukset asiakkaille alkavat niin sanotusti näillä näppäimillä.