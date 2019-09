Autot

Mercedes-Benziltä hurja uutuusvyöry ensi vuonna Suomeen – yli 20:tä mallia yhdistää voimistuva trendi





Pistokeladattavien automallien suosio kasvaa Suomessakin tällä hetkellä kohisten. Suurimmalta osalta autovalmistajia on luvassa jo aivan lähikuukausien – tai ainakin lähitulevaisuuden – aikana iso liuta ladattavia hybridejä, joita itselatautuvuuden lisäksi voi ladata myös pistokkeen avulla.Suomessa pistokehybridien pieni kulutusarvo vaikuttaa alentavasti myös autoveroon ja siten myös auton hankintahintaan, mutta on syytä muistaa, ettei näitä malleja valmisteta vain pienen Suomen autoverotusta ajatellen, vaan kyse on suuremmasta kuvasta, jota koko nykyaikainen automaailma tällä hetkellä seuraa.Yksi tällä saralla erityisesti kunnostautuva merkki on Mercedes-Benz, joka aikoo esitellä Suomessa yli 20 uutta lataushybridimallia ensi vuoden loppuun mennessä.Yksi Mercedeksen mielenkiintoisimmista pistokehybridiuutuuksista on A-sarjan EQ Power -versio. A 250 ehatchback -mallille on mitattu 1,4–1,5 litran WLTP-keskikulutus ja 33–34 gramman CO2-päästöt kilometrillä. Nämä ovat nykyisen normin mukaisia lukemia, ja samaa mittaustapaa sovelletaan kaikkiin uusiin autoihin. Vertailukelpoisuus siis säilyy, eikä pistokehybrideille etsitä mitään omaa mittaustapaa vain siksi, että Suomessa ajetaan pidempiäkin matkoja putkeen.Sähköajossa saavutetaan 60–68 kilometrin kantama yhdellä latauksella, mikä riittää esimerkiksi Suomessa useimpien ihmisten päivittäisiin keskimääräisiin ajoihin. A 250 e kiihtyy ripeästi, vain 6,6 sekunnissa (0-100 km/h), ja saavuttaa huippunopeuden 235 km/h.Ajaminen on käytännössä vaivattoman notkeata ja hiljaista, ajo-ominaisuuksiltaan uuden tekniikan malli ei eroa aiemmista. Autolla voi myös vetää jopa 1 600 kilon jarrullista perävaunua.B-sarjan auto on muutoin lähestulkoon sama auto kuin A, mutta se on korkeampi, joten siinä on myös enemmän sisätilaa. B 250 e saavuttaa 56–67 kilometrin sähköisen toimintamatkan WLPT-normin mukaan mitattuna. Näiden autojen akkupaketti painaa 150 kiloa. Teknisesti kummankin pikku-Mersun rakenne on toteutettu niin, että sähkömoottori on integroitu kahdeksanportaisen kaksoiskytkinvaihteiston yhteyteen.Kaksoiskytkinvaihteiston kytkimien lisäksi rakenteessa on kolmas irrotuskytkin, jonka avulla vaihteiston ja sähkömoottorin veto irrotetaan polttomoottorista. Poltto- ja sähkömoottorin yhteinen vääntömomentti on 450 newtonmetriä. Takalattian alle poikittain sijoitetun akuston kapasiteetti on 15,6 kWh. Järjestelmään kuuluu 7,4 kW:n sisäinen latauslaite.Myös B-sarjan sähköajo sujuu hienosti. Ajonaikaisen energian talteenoton eli rekuperaation voimakkuutta voi säätää kätevästi itse ohjauspyörän taakse sijoitettujen vaihteiston siivekkeiden avulla. B-sarjakin tapailee jo automaattiajon ensiaskelia, mutta ihan kaikista liikennetilanteista se ei vielä itsenäisesti selviä: esimerkiksi tietöiden väliaikaiset kaistamerkinnät saivat auton tutkat ja kamerat hämilleen.Sekä A 250 e ja B 250 e -mallien hinnat julkaistaan lokakuussa. Autot saapuvat maahamme tammikuussa 2020.Monista muista kilpailijoista poiketen Mercedes-Benz yhdistää hybriditekniikkaa myös dieselmoottoreihin. Mersun takavetoperusrakenteeseen pohjautuvissa pistokehybrideissä tekninen toteutus on etuvetoisiin nähden toisenlainen.Ensitestatussa C 300 de T -farkussa sähkömoottorin irrotuskytkin, värinänvaimennin ja momentinmuuntimen lukituskytkin on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi sähkömoottorin yhteyteen, ja komponentit on sijoitettu rakenteessa pitkittäin asennetun polttomoottorin sekä 9-portaisen momentinmuunninvaihteiston väliin.Sähköajon kantama on 46–53 kilometriä yhdellä latauksella. Pirteintä autossa lienee taloudellisuuden ohella sen suorituskyky, sillä tämä keskikokoluokan pistokehybridi ponkaisee satasen vauhtiin paikaltaan ainoastaan 5,7 sekunnissa ja saavuttaa 250 km/h huippunopeuden. Sähköajossa huippunopeus on 130 km/h.Myös SUV-rintamalla tapahtuu. GLE 350 de 4Matic on erityisen mielenkiintoinen uutuus ennen kaikkea siksi, että saksalaismerkki on saanut tämän automallin sähköajon kokonaistoimintamatkan venytettyä lähes 100 kilometrin lukemaan, eli tarkemmin 90–99 kilometriin WLTP-mittausnormilla mitattuna ja varusteista riippuen.Näin pitkä sähköinen toimintamatka pistokehybridille on vielä hyvin harvinainen. Samalla se tarkoittaa sitä, että yhä useampi voi ajaa päivittäiset ajonsa pelkästään sähköllä – mikäli vain lataus jossain onnistuu.Sähköajon keskikulutus on 25,4 kWh sadalla kilometrillä, eikä akku käytännössä koskaan tyhjene täysin, vaan se latautuu tarpeen mukaan jatkuvasti ajossa. GLE 350 de säilyttää kaikissa tilanteissa nelivetoisuutensa. Auto on selkeästi mukavuuspainotteinen. Kaksilitrainen dieselmoottori on niin hiljainen, että sen käyntiääntä hädin tuskin kuulee sisälle edes täyskaasukiihdytyksissä.Sokerina pohjalla Mersun pistokeuutuuksista on kuitenkin S-sarjan 560 e L. Lähes 500 hevosvoiman teho ja 700 newtonmetrin vääntö linkoavat yli 2,2-tonnisen, pitkällä akselivälillä varustetun luksusmaantielaivan sataseen tasan viidessä sekunnissa.Auto lipuu perusajossa eteenpäin majesteetillisen hiljaisuuden vallitessa, mutta tarvittaessa se myös syöksyy eteenpäin panssarivaunun väkevyydellä. Ajaminen on täyttä juhlaa, josta muu maailma tuntuu sulkeutuvan lähes kokonaan ulkopuolelle.Suomalaisille on tämän auton kohdalla erittäin hyviä uutisia, sillä sen autovero laskee pienten päästöjen myötä ainoastaan 4 741 euroon. Lähes 130 000 euron uushankintahinta on tietenkin useimmille yksinkertaisesti liikaa, mutta on syytä muistaa, että käytettyjen markkinoita ajatellen sen arvo alkaa laskea ”alennetulta tasolta.”Kuka vielä väittää, etteikö pistokehybrideissä olisi ideaa?