Autot

Markkinoiden edullisimpiin kuuluva uusi ns. järkisähköauto IS:n ensitestissä – tämä kaikki on nyt uutta









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Uusista täyssähköautoista tämän hetken edullisimpiin kuuluva Renault Zoe on kokenut merkittävän uudistuksen, jossa on parannettu niin itse sähköautoiluun kuin myös kuljettajakokemukseen liittyviä ominaisuuksia.Oleellisimpia näistä ovat uusi ja aiempaa selvästi suurempi akku, sekä mitä ilmeisimmin lisävarusteeksi asemoituva pikalatausmahdollisuus.Käytännössä Zoe tarjoaa nyt Renaultin mukaan kertalatauksella ja kesäolosuhteissa jopa lähes neljänsadan kilometrin toimintamatkan – mikä alkaa pikkuhiljaa riittää jo varsin varsin monenlaisiin käyttöprofiileihin.Kun tähän yhdistää Suomen pitkillä etäisyyksillä erittäin tarpeellisen CCS-standardin mukaisen pikatausmahdollisuuden ilmaantumisen, latautuu Zoen ajoakkuun parhaimmillaan jopa 150 kilometrin edestä virtaa vain puolessa tunnissa.Kokonaisuutena voi sanoa, että Renault hyppää nyt Zoellaan luokkaan, jossa varsin pitkäkin kertamatka taittuu kohtuullisesti yhden lataus- eli lounastauon kera.Uuden Zoen kulutuslukemia sekä lataamisen käytännön yksityiskohtia ei kuitenkaan ollut ensitestin puitteissa mahdollista luotettavasti testata, mutta aikaisempien kokemuksien valossa sopii kuitenkin arvailla, että talvella isoakkuisen Zoen kertatoimintamatka lienee karkeasti noin 300 kilometrissä.Aiempaa isommasta akusta huolimatta itse moottorit ovat uudessa Zoessa entiset. Ajoltaan täyssähkö-Renault on tutun vaivaton, varsinkin tehokkaammalla konevaihtoehdolla ruksittuna. Uutuutena Zoeen ovat ilmestyneet uusi jarrutuslataustila (eli ns. B-mode) sekä myös automaattinen käsijarru. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Zoella voi nyt ajaa pitkiäkin matkoja jopa kokonaan jarrupolkimeen ja käsijarruun koskematta.Myös digitaalisten avustimien kirjo on lisääntynyt. Uutena herkkuna tarjolla on esimerkiksi nopeusrajoituksen tunnistus. Ja toki Zoesta voi löytää mm. automaattiset kaukovalot sekä kaista- ja pysäköintiavustimetkin.Ulkonäöllisesti uuden Zoe-polven muutokset ovat verraten hillittyjä ja keskittyvät keulaan.Isossa kuvassa ero edelliseen ei ole valtava, mutta silti selvä. Suurin hyppäys on tapahtunut valoissa, joiden muodot ja tekniikka pohjautuvat nykymuodin mukaisesti nyt kokonaan ledeihin.Sisällä ja siellä erityisesti edessä muutos vanhaan onkin sitten jo suurempi. Entisen täysmuovisen kojelaudan tilalla on kivan arkikoreaa kangasverhoilua, minkä ohella vanha kapea mittaristo on korvattu huomattavasti aikuisemmalla ja muokattavammalla 10-tuumaisella täysdigitaaliversiolla. Keskikojelaudan kosketusnäyttö on perusmallissa 7-tuumainen ja paremmissa versioissa 9,3-tuumainen.Ilahduttavaa on, ettei esimerkiksi ilmastointilaitteen säätöjä ole piilotettu kosketusnäytön valikoihin, vaan tärkeimmät nappulat löytyvät myös fyysisinä.Lievää takapakkia on sen sijaan otettu auton avainkortissa, joka on vaihtunut Renault’n nykylinjan mukaiseen malliin.Muutoksessa ei olisi muuten moitittavaa, mutta täyssähköautossa erittäin kätevää esilämmitystoimintoa ei voi enää kauko-ohjata vanhaan tapaan manuaalisesti avaimesta, eli satunnainen käyttäjä joutuu nyt lataamaan itselleen kännykkäsovelluksen tai vaihtoehtoisesti ajastamaan auton lämmityksen etukäteen.Tilaa Zoessa on siinä missä ennenkin, eli ulkomittoihin nähden hyvin. Pientä natinan aihetta on lähinnä etuistuimien lautamaisessa muotoilussa, joka ei oikein tue auton kiitettäväksi kasvanutta kertatoimintamatkaa niin sanotusti parhaalla mahdollisella tavalla.Suomessa uuden Zoen myynti alkaa vielä tämän vuoden puolella, kunhan mallin hinnat on ensin saatu laskettua.Toiveet kohtuuhinnasta ovat suuret, sillä teknisesti Zoe on nyt tasolla, joka riittäisi aikan monen suomalaisen arkikäyttöön enemmän kuin mainiosti.