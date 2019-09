Koeajossa uusiutunut Kia Niro Hybrid: Tilava ja näppärä, mutta voiko oikeasti ajotunnelmasta riemastua?

Autot

Uusiutunut Kia Niro Hybrid: Tilava ja näppärä, mutta voiko oikeasti ajotunnelmasta riemastua?





Vuonna 2016 ensi kerran esitelty Niro on yhtä kuin hybridi, pistokkeella ladattava hybridi ja täyssähköauto. Kun kyseessä on vielä trendin mukainen crossover-malli, voisi olettaa, että kolmesta versiosta koostuva mallipaketti olisi ajettu hyviin asemiin.Parkkiruutuun ei voi kuitenkaan jämähtää. Ilta-Sanomien koeajoon ottama, elinkaarensa puolivälin saavuttanut Niro Hybrid on uudistunut sekä sisä- että ulkopuolelta. Uuden keulamaskin lisäksi etu- ja takapuskurien muotoilua on terävöitetty. Ehkä selvimmin eron väistyvään malliversioon näkee nuolimaisista päivävaloista ja sumuvaloista.Myös kojelauta on uusi 7-tuumaista digitaalimittaristoa myöten. Samalla mittariston luettavuus on parantunut. Autoon saa nyt myös suomenkielisen, 10,25-tuumaisen kosketusnäytön puheohjauksella.Koeajoauton Business Luxury -varustetaso tuo myös kojelautaan oranssin muovisomisteen ja samansävyiset penkkien tikkaukset. LX-varustetasoa lukuun ottamatta vakiovarustukseen kuuluvat jarrutusenergian ja vaihteiston säätimet ohjauspyörän takana sekä sähköinen käsijarru.Kuljettajan istuimen säätövarat ovat riittävät, jos (kuskista riippuen) unohdetaan reisituen vajavaisuus. Mukavuutta lisäävät integroitu istuinasennon muistitoiminto ja istuinten ilmastointi. Ylipäätänsä sisätilat ovat käytännölliset.Tämä auto on suunniteltu selvästi polttoainetaloudellisuutta korostaen. Sähkömoottorin ja nelisylinterisen bensiinimoottorin voimantuottoa säädellään kuusiportaisella kaksoiskytkinvaihteistolla.Lähdöt ovat hiljaisia ja vaivattomia. Kokonaisteho on 141 hevosvoimaa, mikä riittää liikuttamaan puolitoistatonnista autoa useimmissa tilanteissa riittävällä tohinalla. Pelkällä sähköllä huippunopeus on 120 km/h.Eco-moodin voi tosin ohittaa vetämällä vaihteenvalitsinta kohti takalasia. Näin päästään Sport-ajotilaan, mutta erityistä lisäsäväytystä se ei tuo ajoon, jota ylipäätänsäkin leimaa alivaltiosihteerimäinen värittömyys. Jos voimalinja tuntuukin ujostelevan resurssiensa esittelyä, ohjaus tuntuu useimmissa käänteissä kohtuullisen tunnokkaalta.Maahantuojan mukaan uusittu hybridimalli on aiempaa hiljaisempi, mikä varmaankin pitää paikkansa konehuoneen osalta, mutta tiestä ja tuulensuhinoista kantautuva häly vaikuttaa äänekkäämmältä kuin Kian kohdalla yleensä. Ehkä 18-tuumaisella rengastuksella on tässä osansa.Ajoturvallisuutta Kia on ajatellut kattavasti, sillä muun muassa automaattinen hätäjarrutus jalankulkijan tunnistuksella, mukautuva vakionopeudensäädin, kuolleen kulman tunnistin ja mukautuva kaistallapitoavustin löytyvät koeajoautosta.Kaiken tämän hoivan vastapainona jää kaipaamaan parempaa suoriutumista perustoiminnoista; esimerkiksi töyssyjen ylityksissä alusta voisi loistaa enemmän.Sinänsä laadukkaan oloisesta ja hyvin varustellusta autosta löytyy ominaisuus, johon noin 35 000 euroa maksavissa uutuuksissa harvoin törmää. Heppoisen tuntuisen takaluukun sulkeminen vaatii nimittäin kunnon paukautuksen. Edes parhaimmassa varusteversiossa takaluukku ei ole saatavissa sähköavusteisena.Bensiinin kulutus varsin taajama- ja kaupunkipainotteisessa ajossa asettuu lukemaan 6,2 litraa sadalla kilometrillä – osittaisesta sähköajosta huolimatta ja osin suuresta rengaskoosta johtuen. Valmistajan ilmoittama, viitosella alkava yhdistetyn kulutuksen lukema ei ole lainkaan utopistinen.