Matkailuautojen nopeudet kasvavat – satasen lätkä historiaan

21.9. 13:02

Tieliikennelaki Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 2020 astuu voimaan uusi tieliikennelaki. Yksi karavaanareita kiinnostava yksityiskohta on se, että alle 3 500 kiloa painavilla matkailuautoilla saa sen jälkeen ajaa tiekohtaisen rajoituksen mukaisesti.

Moottoritiellä tämä tarkoittaa 120 km/h maksiminopeutta. Yli 3 500 kiloisilla saa jatkossa ajaa maksimissaan 100 km/h, nykyisen 80 km/h:n sijaan.



Samoin pieniä, alle 750 kilon painoisia O1-luokan vaunuja saa uudistuksen jälkeen vetää 100 km/h.



Karavaanareiden etujärjestö SF-Caravan Ry on tehnyt liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotuksen, että 100 km/h ulotettaisiin myös painavammille, eli O2 luokan matkailuvaunuille.



Muutos ehkä vaikuttaisi myös siihen, että matkailuvaunut eivät enää oli liikenteessä turhana tulppana. Saksassa on saanut vetää vaunua tietyin edellytyksin satasta jo vuodesta 1998. Erityisehto on se, että vetoautossa pitää olla lukkiintumattomat jarrut. Ranskassa matkailuvaunua saa vetää 130 km/h.