Autot

Karavaanareilla iso huoli uudesta maksusta – Ruotsissa käyttömaksu romahdutti myynnin

Juuri alkaneen Caravan 2019 -messujen järjestäjillä on mieluisaa kerrottavaa. Toisin on tilanne Ruotsissa.

Suomessa vaunujen ja matkailuautojen rekisteröinnit ovat mukavassa 5,3 prosentin kasvussa. Elokuun luvut olivat ihan omaa luokkaansa, sillä vaunujen myynti nousi viime vuoden elokuuhun nähden 35 prosenttia ja autojen 65 prosenttia.Mitä ilmeisemmin 1. syyskuuta voimaan astunut WLTP-tyypitys on vauhdittanut autojen rekisteröintiä merkittävästi. Karavaanarit ovat olleet huolissaan siitä, että jossain vaiheessa autot- ja vaunut laitettaisiin autoveron piiriin. Varoittava esimerkki tulee naapurista, sillä Ruotsissa on astunut voimaan uusi käyttömaksu, jonka ansiosta matkailuautojen myynti on romahtanut peräti 65 prosenttia.Jo tällä hetkellä valtio kerää karavaanareilta muhkean summan erilaisina veroina. Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan koko leirintämatkailualan liikevaihto on 214 miljoonaa euroa. Tutkimuksen mukaan matkaajat maksavat erilaisina veroina valtiolle peräti 79,3 miljoonaa euroa.