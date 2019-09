Autot

Voiko tämä olla totta? Huippu-Mersun hinnasta poistuu yli 55 000 euroa autoveroa – valtiolle vain rippeet





Auto lipuu perusajossa eteenpäin majesteetillisen hiljaisuuden vallitessa.

Ilta-Sanomat tutustui hiljattain Mercedes-Benzin viiteen upouuteen pistokehybridiin. Niistä sokerina pohjalla oli S-sarjan 560 e L.Suomalaisille tämä auto tuo mukanaan erittäin hyviä uutisia. S 560 e L:n autovero alenee pienten päästöjen – 51 grammaa kilometrillä – myötä ainoastaan 4 741 euroon. Aiemmin saman teho- ja suorituskykyluokan S-sarjalainen on maksanut noin 1,5-kertaisesti uutuuteen verrattuna.Täsmälleen samanlaista versiota ilman hybridivoimalinjaa ei maahantuojan ohjelmistossa tällä hetkellä ole, mutta nelivetoisena sama auto on saatavana ilman latausmahdollisuutta. Tämän mallin (S 560 L 4Matic) hinta on 194 042 euroa, jossa autoveroa on hulppeat 66 492 euroa.Uusi pistokehybridi S 560 e L sen sijaan maksaa huomattavasti vähemmän – 128 641 euroa! Autojen suorituskyvyssä ei ole merkittäviä eroja.Mercedes-Benzin 4Matic-nelivedon hintalisä on tässä kokoluokassa varovasti arvioiden enimmillään 5 000 euroa, joten valitsemalla hybridimallin säästyy autoveroja ainakin noin 55 000 euroa.Autovero romahtaa tässä autossa niin dramaattisesti, siis alle kymmenesosaan, että valtio saa lopulta vain rippeet. Sopii kysyä mitä tulevaisuudessa tapahtuu, kun pienten päästöjen pistokehybridit yleistyvät hyvää vauhtia myös muissa kokoluokissa ja autotyypeissä? Autoverotuottoon on odotettavissa iso lovi, vaikka arvonlisävero luonnollisesti autoista edelleen peritäänkin.Noin 130 000 euron uushankintahinta on tietenkin edelleen useimmille yksinkertaisesti liikaa, mutta on syytä muistaa, että käytettyjen markkinoita ajatellen auton vanhetessa sen arvo alkaa laskea jo valmiiksi alemmalta tasolta. Tästä hyötyvät myöhemmin myös auton seuraavat omistajat.Lähes 500 hevosvoiman teho ja 700 newtonmetrin vääntö linkoavat tämän yli 2,2-tonnisen, pitkällä akselivälillä varustetun luksusmaantielaivan nollasta sataseen tasan viidessä sekunnissa.Auto lipuu perusajossa eteenpäin majesteetillisen hiljaisuuden vallitessa, mutta tarvittaessa se myös syöksyy eteenpäin lähes panssarivaunun väkevyydellä. Ajaminen on täyttä juhlaa, josta muu maailma, myös autoverottaja, tuntuu sulkeutuvan lähes kokonaan ulkopuolelle.