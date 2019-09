Tämä iso pistokkeella ladattava hybridiauto kulkee hurjan matkan pelkällä sähköllä! – valtava muutos täydessä tohinassa

Autot

He, jotka vielä epäilevät autoteollisuuden sähköistymisen todenperäisyyttä ja aitoutta, voivat monien muiden autovalmistajien lisäksi kurkistaa yhden maailman vanhimman autobrändin tekemisiin tällä hetkellä.Kylmä fakta on nimittäin se, että Mercedes-Benzin kaikissa henkilöautojen mallisarjoissa tulee saataville sähköauto, ladattava hybridi tai vähintään sähköavusteinen versio – kaikkiaan yli 130 eri vaihtoehtoa – jo vuoteen 2022 mennessä.Muutos on jo täydessä tohinassa. Ilta-Sanomat tutustui Mercedes-Benzin kaikkeen viiteen upouuteen pistokehybridimalliin eli ladattavaan hybridiin viime viikon lopulla.Tällä hetkellä Suomessa myynnissä oleva Mercedes-Benzin lataushybridien mallisto kattaa jo yhdeksän eri vaihtoehtoa, ja lisää on siis tulossa. SUV-ryhmässä viime viikon lopulla yleisölle avautuneessa Frankfurtin autonäyttelyssä ensi-iltansa saivat mallit GLC SUV 300 e, GLC Coupé 300 e ja GLE 350 de.Mainituista malleista etenkin GLE 350 de on erityisen mielenkiintoinen uutuus. Näin siksi, että saksalaismerkki on saanut tämän automallin sähköajon kokonaistoimintamatkan venytettyä peräti yli 100 kilometriin, eli tarkemmin 106 kilometriin NEDC-mittausnormilla mitattuna. Toimintamatka on poikkeuksellinen.Todenmukaisempi WLTP-kulutuslukema ei ole vielä tiedossa, mutta kovin kauaksi sadasta kilometristä sekään ei jääne. Näin pitkä sähköinen toimintamatka pistokehybridille on vielä hyvin harvinainen. Samalla se tarkoittaa sitä, että yhä useampi voi ajaa päivittäiset ajonsa pelkästään sähköllä – mikäli vain lataus jossain onnistuu.Auton keskikulutus on häkellyttävästi vain 1,1 litraa sadalla ja CO2-päästöt vain 29 grammaa kilometrillä. Sähköajon keskikulutus on 25,4 kWh sadalla kilometrillä, eikä akku käytännössä koskaan tyhjene täysin, vaan se latautuu tarpeen mukaan jatkuvasti sajossa. GLE 350 de säilyttää siis kaikissa tilanteissa nelivetoisuutensa. Auton omamassa kasvaa kuitenkin sähköistymisen myötä huomattavasti, sillä pelkkä akusto painaa peräti 250 kiloa.GLE 350 de:ssä on vakiovarusteena ilmajousitus, ja auto on selkeästi mukavuuspainotteinen, hiljainen matka-auto, johon neliveto tuo ajodynamiikkaa ajatellen miellyttävän lisänsä. Kaksilitrainen dieselmoottori on niin hiljainen, että sen käyntiääntä hädin tuskin kuulee sisälle edes täyskaasukiihdytyksissä. Auto kiihtyy suuresta massastaan huolimatta satasen vauhtiin 6,8 sekunnissa ja saavuttaa 210 km/h huippunopeuden. Sähköajossa huippunopeus on 160 km/h. GLE 350 de:n kokonaisteho on 320 hevosvoimaa.Uutuuden hinnat ovat vielä avoinna, mutta vuoden lopulla tiedämme nekin. Ensimmäiset autot saapuvat Suomeen ensi kevääseen mennessä.