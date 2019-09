Autot

Audi sai puolitoista viikkoa aikaa korjata syntinsä

Saksan moottoriajoneuvoviranomainen (KBA) on uhannut autonvalmistaja Audia valtavalla taloudellisella rangaistuksella, ellei se poista heti laittomia ohjelmistoja dieselautoistaan. Audi kykenee ohjelmistoilla manipuloimaan päästötasoja, Bild am Sonntag -sanomalehti kertoi.

Lehti lisäsi, että KBA on ilmoittanut Audille kolmella kirjeellä, että sillä on 26. syyskuuta saakka aikaa poistaa ohjelmisto tuhansista V6 - ja V8 TDI -moottorilla varustetuista dieselkäyttöisistä ajoneuvoista. Vaihtoehtona on sakko, joka on 25 000 euroa jokaista päästömanipuloitua autoa kohden.Liikenneministeriö kertoi viime vuonna, että KBA-vahtikoira oli havainnut laittoman päästöjenrajoitusohjelmiston noin 127 000 Audi-mallissa, joissa on Euro-6-dieselmoottorit. Näistä 77 600 autoa on Saksassa.KBA:n tiedotus ei vastannut Reutersille kommentointipyyntöön.Autonvalmistajan edustaja kertoi Reutersille, että Audi hoitaa asian kuntoon KBA:n asettamassa määräajassa.– Emme missään tapauksessa vahvista lehden uutista, Audin tiedotus kirjoitti kuitenkin sähköpostiviestissään Reutersille.