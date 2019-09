Autovero lyttyyn: Tässä uudessa diesel-sähkö-Mersussa on ”kyykytysveroa” vain 1 702 euroa

Autot

Kun diesel ja sähkö yhdistyvät: Yli 53 000 euron uudessa farkku-Mersussa autoveroa vain 1 702 euroa!

Etuvetoisista A- ja B-mallisarjan pistokehybrideistä poiketen takavetoperusrakenteeseen pohjautuvissa Mercedes-Benzin bensiini- tai dieselpistokehybrideissä rakenne on toisenlainen. Näihin kuuluu muun muassa Suomessakin tärkeässä kokoluokassa ostajistaan taisteleva C-sarjan Mercedes ja etenkin sen T-farmarimalli.Uudessa C 300 de T -farkussa sähkömoottorin irrotuskytkin, värinänvaimennin ja momentinmuuntimen lukituskytkin on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi sähkömoottorin yhteyteen, ja komponentit on sijoitettu rakenteessa pitkittäin asennetun polttomoottorin sekä 9-portaisen momentinmuunninvaihteiston väliin.Ilta-Sanomat on jo aiemmin tutustunut kokoluokkaan suuremmassa eli E-sarjassa koeajon tiimoilla vastaavaan tekniikkaan, joka on nyt pienemmässä C-sarjassa käytännössä sama. Suurimpana erona lienee se, että pienempänä ja kevyempänä autona C-sarjan versio kykenee vieläkin pienempiin kulutusarvoihin suorituskyvyn kärsimättä. Uusi C 300 de T kuluttaa uuden WLTP-normin mukaan vain 1,3 litraa dieseliä sadalla ja tuottaa siten 34 grammaa hiilidioksidia kilometrillä.Poltto- ja sähkömoottorin yhteinen vääntömomentti on 700 newtonmetriä, polttomoottorin käyttövoimasta tai auton mallista riippumatta. Sähkömoottorilla liikkeelle lähdettäessä suurin vääntömomentti on rajattu arvoon 440 Nm. Akuston kapasiteetti kaikissa malleissa on 13,5 kWh ja sitä ladataan esimerkiksi kotona tai työpaikalla vesijäähdytetyn, autoon sisäänrakennetun 7,4 kW-latauslaitteiston avulla.Sähköajon kantama on 46–53 kilometriä yhdellä latauksella. Pirteintä autossa lienee taloudellisuuden ohella sen suorituskyky, sillä tämä keskikokoluokan pistokehybridi kiihtyy satasen vauhtiin paikaltaan ainoastaan 5,7 sekunnissa, ja saavuttaa 250 km/h huippunopeuden. Sähköajossa huippunopeus on 130 km/h.Uudet C 300 de T -mallin ensimmäiset yksilöt saapuvat Suomeen jo lokakuussa, ja niiden hinnat alkavat 53 152 eurosta. Auton hinnassa on pienestä kulutusarvosta johtuen autoveroa ainoastaan 1 702 euroa. Kokonaishinnassa on autoveroa siten ainoastaan 3,2 prosenttia.