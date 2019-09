Autot

Mercedes-Benzin pieneen toureriin isot tehot: Roppakaupalla ripeyttä!

Yksi Mersun pistokehybridiuutuuksista on tourer-malliksi ristitty B 250 e, jossa on käytännössä täsmälleen sama tekniikkapaketti kuin sen pikkuveli A 250 e:ssä. Pieni e-kirjain mallinimessä kertoo auton olevan pistokehybridi. B-sarjan auto on muutoin lähestulkoon sama auto kuin A, mutta se on korkeampi, joten siinä on myös enemmän sisätilaa.Kulutus- ja päästöarvot B 250 e:ssä ovat 1,4–1,6 l/100 km mikä vastaa 32–36 CO2-grammaa kilometrillä ja sähköajossa auton kulutus on 14,7–15,4 kWh/100 km. Mercedes-Benzin EQ Power -teknologian myötä B 250 e saavuttaa 56 - 67 kilometrin sähköisen toimintamatkan WLPT-normin mukaan mitattuna. Auton akkupaketti painaa 150 kiloa.Sähkömoottorin suurin teho on 75 kW (102 hv) ja järjestelmän yhteisteho 160 kW (218 hv), joten kokoluokkansa huomioon ottaen tämä auto on varsin tehokas mutta myös taloudellinen. Kiihdytys 0–100 km/h on ohi jo 6,8 sekunnissa. Teknisesti molempien pikku-Mersujen rakenne on toteutettu niin, että sähkömoottori on integroitu kahdeksanportaisen kaksoiskytkinvaihteiston yhteyteen.

Kaksoiskytkinvaihteiston kytkimien lisäksi rakenteessa on kolmas irrotuskytkin, jonka avulla vaihteisto ja sähkömoottori irrotetaan polttomoottorista. Poltto- ja sähkömoottorin yhteinen vääntömomentti on 450 Nm ja takalattian alle poikittain sijoitetun akuston kapasiteetti on 15,6 kWh. Järjestelmään kuuluu 7,4 kWh:n sisäinen latauslaite.

Huippunopeus ajettaessa sähköllä on rajoitettu 140 kilometriin tunnissa. Polttomoottorilla ajettaessa huippunopeus on 235–240 km/h mallista riippuen.Sekä A 250 e ja B 250 e -mallien hinnastot julkaistaan lokakuussa ja ensimmäiset suomalaisasiakkaat saavat autonsa tammikuussa 2020.