Koeajossa Porsche 911 Carrera 4S: Typerryttävää suorituskykyä ja uskomatonta reagointia!

Autot

Porsche 911 Carrera 4S: Typerryttävää suorituskykyä ja uskomatonta reagointia!













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Millainen uusi 911 Carrera 4S on? Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että vaikka 911-sarjan ajettavuutta on kehuttu vuosikymmenten ajan, saavutti Porsche vasta 991-sarjassaan oikeasti tunnelman, että kuljettajan paikalta oli vaikea sanoa kummassa päässä autoa moottori sijaitsee.Osaavien ja pelottomien kuljettajien käsissä 911:t kuuluivat nopeimpiin rata-autoihin, mutta yksikin väärä liike suisti auton takuuvarmasti kaiteeseen, perä edellä.Tästä ilmiöstä on päästy nyt lopullisesti yli, osittain elektroniikan ja osittain alustasuunnittelun ansiosta.Tuorein sukupolvi tunnetaan myös tehtaan sisäisellä numerokoodilla 922. Sitä pystyy härnäämään kaarreajossa sellaiseen laukkaan, että auto tuntuu lähinnä naureskelevan pilkallisesti fysiikan laeille.Rytmin- tai suunnanvaihdokset kesken mutkan eivät aiheuta enää paniikkitilanteita, vain ainoastaan sitä mitä kuljettaja on toivonutkin auton tekevän.Moottoritien rampeissa, joissa on viistoja poikkisaumoja, Carrera 4S ei vavahtele pystyakselinsa ympäri vaan etenee järkähtämättömän vakaasti.Sisämelua on tietenkin jonkin verran, mutta korvakuulolta hieman vähemmän kuin edeltäjässään ja selvästi vähemmän kuin parinkymmenen vuoden takaisissa versioissa.Ajoergonomia on erinomainen. Edessä tilaa on riittävästi pitkillekin matkalaisille, mutta takapenkki sopii edelleen korkeintaan ala-asteikäisten lasten tai putkikassien kuljettamiseen.Edes vuosikymmenen alussa tullut 10 senttimetrin pidennys akseliväliin ei tuonut takapenkkitiloille mitään – eikä ainakaan ihmeitä.Suorituskyky Carrera 4S:ssä on typerryttävä. Sataseen kiihdytys sujuu Sport Chrono -paketilla varustetuissa autoissa 3,4 sekunnissa ja huippunopeus 306 km/hon taatusti riittävä.Lukemat eivät toki kerro aivan kaikkea. Kun Sport Chrono -versiossa valitaan Sport+ -asento ja painetaan ratin ajotapavalitsimesta Sport Response -moodi päälle, päästää 911 itsensä kaikista henkseleistä irti 20 sekunnin ajaksi.Auto reagoi kaasupolkimen painamiseen aivan uskomattomasti. Kun pedaali painuu pohjaan, auto vastaa käytännössä sähköautomaisen viiveettömästi. Turboviivettä ei oikeasti enää tunne lainkaan.Taisteluteholla hyökkäämistä säestää ahtimista huolimatta tutun röhistelevä ääni, jossa on paljon tuttuja nuotteja vanhoista, ilmajäähdytteisistä 911:sistä. Keinotekoista tai ei, sillä ei ole väliä.Silti kaiken superautokategoriaan ulottuvan suorituskyvyn, teknologian ja järisyttävän suorituskyvyn alla piilee yksi harvoista ison liigan urheiluautoista, joilla voi täysin mukavasti ajaa jokapäiväiset työmatkat ympäri vuoden ja kaikissa sääolosuhteissa.Matka-ajossa 911 on väsymätön, helppo ja mukava.Vuosikymmeniä jatkunut matka urheiluautosta grand tourer -luokkaan alkaa olla vähitellen maalissa.