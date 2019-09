Autot

Pikku-Mersuun aivan uutta taloudellisuutta: Näin alas kulutus laskee





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veroetu bonuksena





Suurimmalta osalta autovalmistajia on luvassa jo aivan lähikuukausien tai ainakin lähitulevaisuuden aikana uusia ladattavia hybridejä, joita siis niin sanotun itselatautuvuuden lisäksi voi ladata myös pistokkeen avulla.Yksi tällä saralla erityisesti kunnostautuva merkki on Mercedes-Benz, joka aikoo esitellä Suomessa yli 20 uutta lataushybridimallia ensi vuoden loppuun mennessä. Se on millä tahansa mittarilla mitattuna paljon.Yksi mielenkiintoisimmista Mercedes-Benz -pistokehybridiuutuuksista on uuden A-sarjan EQ Power -versio, jonka tänä päivänä valmistajillekin niin tärkeät WLTP-kulutuslukemat ovat A 250 ehatchback -mallille hyvin matalat, sillä autolle on mitattu 1,4–1,5 litran keskikulutus ja 33–34 gramman CO2-päästöt kilometrillä. WLTP-normin mukaisesti nämä kulutuslukemat on siis saavutettu riippumattoman testausorganisaation tekeminä.Sähköajolla saavutetaan 60–68 kilometrin kantama yhdellä latauksella, mikä riittää esimerkiksi Suomessa useimpien päivittäisiin keskimääräisiin (52 km päivässä, 18980 km vuodessa) ajoihin. A 250 e kiihtyy 0–100 km/h ripeästi, vain 6,6 sekunnissa, ja saavuttaa huippunopeuden 235 km/h . Pieni e-kirjain auton mallinimessä kertoo sen olevan pistokehybridi.Suomessa pieni kulutusarvo vaikuttaa alentavasti myös autoveroon ja siten myös auton hankintahintaan, mutta on syytä muistaa, että näitä malleja ei millään tavalla valmisteta vain pientä Suomea ajatellen, vaan kyse on suuremmasta kuvasta, jota koko nykyaikainen automaailma tällä hetkellä seuraa.Pienempi autovero on tietenkin bonus, jonka suomalaiset saavat uuden tekniikan myötä – mutta toisaalta tosin koko autovero on maailman mittakaavassa tietenkin harvinaisuus.A 250 e -mallin saapumisen markkinoille voi odottaa luovan pikku-Mersulle vielä uutta kysyntää, sillä esimerkiksi elokuussa Suomessakin valmistettavan A-sarjan myynti lähes kaksinkertaistui 125 kappaleeseen, ja sen kysyntä on jo kasvanut vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna 64,6 prosenttia.