Koeajossa Mercedes-Benz GLE: Väkevä ilmestys, sisältä kuin rauhan tyyssija – nelisylinterinenkin riittää mainiosti

Mercedes-Benz GLE on väkevä ilmestys – sisältä kuin rauhan tyyssija, nelisylinterinenkin riittää mainiosti









Jos auton keulasta voi päätellä yhtä paljon kuin ihmisen kasvoista, Mercedes-Benz GLE:tä voisi luulla rehenteleväksi ja arvonsa tuntevaksi. Sellaiseksi, jota on helppo paheksua ja samalla salaa kadehtia.Ensimmäinen silmäys ei valehtele. Uudistunut GLE on suurempi kuin ennen. Keskimittaisen miehen korkuisen auton pituus on kasvanut 105 ja leveys 12 millimetriä. Akselivälin 80 millimetrin kasvu on ulosmitattu sisätiloissa.Tällaiset katumaasturit leimattiin aikoja sitten ilmaa pilaaviksi turhakkeiksi, mutta niitä valmistetaan kiihtyvällä tahdilla, koska niille riittää kysyntää. Kun uuteen GLE-malliin tutustuu paremmin, oletettu pöyhkeys vaimenee. Kokonsa GLE kantaa ylväästi. Yksi selitys sille on varmastikin korin uudet, aiempaa sileämmät ja laajemmat yhtenäiset pinnat.Sensoreista ja kameroista huolimatta auton äärilinjojen hahmottaminen hermostuttaa ensimmäisinä ajopäivinä varsinkin parkkihallin sisäänkäynnin kaarreajossa. Kun marketin pysäköintitalosta ja koko kaupungista pääsee ulos, GLE osoittautuu ilahduttavaksi matka-autoksi. Tilaa on ruhtinaallisesti sekä matkustamossa että 630 litran takapaksissa – 60 litran miinustuksesta huolimatta väistyvään malliin nähden.Mukavuutta lisäävät edessä laadukkaat, moneen asentoon säädettävät istuimet. Etuistuinten monipuoliset säädöt takaavat sen, että kaikenmuotoiset kropat löytänevät helposti mukavuusalueensa. Autoon saa myös Energizing Comfort -järjestelmän, jonka myötä esimerkiksi istuimen asento muuttuu ajon aikana joidenkin millimetrien verran edistäen selän ja jalkojen hyvinvointia.Takana mukavasti istuvilla matkustajilla on jalkatilaa melkoisesti. Lisäeuroilla takaistuimia voi sähköisesti säädellä kuuteen eri suuntaan. Lisätodiste muunneltavuudesta on se, että tarpeen mukaan autoon on saatavissa kaksi lisäistuinta kutistamalla auton tavaratilaa.Kaksilitrainen dieselkone yhdeksänpykäläisellä automaattivaihteistolla vie yli kaksitonnista autoa niin hienosti, että haikailu kolmelitraisten rivikuutosversioiden perään unohtuu parikymmenen kilometrin ajomatkan jälkeen. 9G-Tronic-vaihteiston välitykset on porrastettu taloudellisuuden ehdoilla, mutta se ei latista lainkaan ajotunnelmaa.Sisään kantautuvat äänet on vaimennettu ansiokkaasti. Paitsi ääntä eristävillä toppauksilla myös aerodynamiikan kehitystyöllä on osuutensa. Tästä esimerkkinä käy pienimmillään ulkopeilien muotoilun optimointi.Mercedes-Benzin MBUX-multimediajärjestelmä tarjoaa tässä mallissa nelisenkymmentä uutta toimintoa, kuten maastossa ajamiseen liittyvät ohjelmat. Lisävarusteisella sisätila-avustimella tiettyjä toimintoja voi ohjata pienillä käden liikkeillä: jos haluaa lukuvalon päälle, siihen riittää käden heilautus sisätaustapeilin lähellä. Jos MBUX ei ole entuudestaan tuttu, paisuneen järjestelmän käytön oppimiseen voi vierähtää tovi.Monipuolisten ajoavustinjärjestelmien ansiosta auto ottaa pieniä harppauksia autonomista ajamista kohden. Esimerkiksi vilkkuvivun painalluksella aktiivinen kaistanvaihtoavustin alkaa tukea kuskin aikeita ja vie auton edellä ajavan rinnalle ja ohi monikaistaisella tiellä. Kovin kauan auto ei anna kuskin puuhastella niitä näitä, sillä kymmenen sekunnin jälkeen järjestelmä komentaa kuskia tarttumaan ohjauspyörään.Koska tätä autoa ohjailee ilokseen, mieli tekee kytkeä tyhjällä maantiellä enimmät avustimet pois ja antaa kuskin viedä. Kiihkeärytmisemmässä liikenteessä toki ruuhkien ennakointi Intelligent Drive -ajonavustinpaketin ansiosta luo turvaa.Lisävarusteisen Airmatic-ilmajousituksen myötä meno on leppoisaa. Auto suodattaa poikittaissuuntaiset saumat ja isommatkin töyssyt huomaamattomasti. Jousitus ja iskunvaimennus reagoivat tapahtumiin pyöräkohtaisesti. Samalla kallistelut jäävät vaatimattomiksi.Suuntavakautta ei tule pohtineeksi kuin vasta ajolenkin jälkeen. Ehkä siksi, että auto ei ylimääräistä ohjailua kaipaa.Lyhyiden koriylistysten ja jatkuvan nelivedon lisäksi Offroad-ajo-ohjelma, irtiajotila, yksittäispyöräohjaus ja alustan korkeudensäätö tekevät autosta käyttökelpoisen myös silloin kuin asvalttipinta loppuu.Perävaunun vetämiseenkin GLE on omiaan. Jarrullinen maksimipaino perävaunulle on 3 500 kiloa. Koukun saa perään sähkötoimisena. Uutuutena GLE:ssä on myös peräkärryn siirtelyavustin, joka peruutuskameran zoomaustilan avustuksella auttaa kohdistamaan perävaunun vetoaisan oikein.Dieselmoottorin käyttämän polttoaineen kulutus jäi koeajon jälkeen mittaristotiedon perusteella 7,3 litraan keskinopeuden ollessa 51 km/h.Koeajoautossa oli lisävarusteita noin 11 700 euron arvosta. Ilman niitäkin tämän edullisimman GLE:n hinta hipoo sataatuhatta. Taantuvista kaupungeista samalla rahakasalla saisi kolme huonetta ja keittiön.