Renault’n ”kansansähköauton” toimintamatka kasvaa – IS istui pian Suomeenkin saapuvaan uutuuteen





Loikan merkittävin yksittäinen uudistus on uusi voimalinja ja siinä ennen muuta uusi ajoakku, joka on Zoessa nyt peräti 52-kilowattinen.Käytännössä Zoen akkukapasiteetin reipas suurentuminen tarkoittaa tietysti pidentynyttä toimintamatkaa, joka huitelee nyt noin todellista neljääsataa kilometriä.Suomen pitkillä etäisyyksillä miellyttää myös uuden Zoen CCS-pikatausmahdollisuus, jolla ajoakkuun latautuu 150 kilometrin edestä virtaa parhaimmillaan jopa vain puolessa tunnissa.Ulkonäöllisesti uuden Zoe-polven muutokset ovat verraten hillittyjä ja keskittyvät keulaan.Sisustan osalta muutos on astetta suurempi, sillä kojelaudan osalta uusiksi on laitettu jokseenkin kaikki näkyvä, aina verhoilupintoja, mittaristoa ja tietoviihdenäyttöä myöten.Myös ajoavustimien kirjo on lisääntynyt ja ominaisuudet kehittyneet.Tilaa auto tarjoaa siinä missä ennenkin, eli ulkomittoihin nähden hyvin.Hinnastoa uutuudella ei vielä ole, mutta Suomeen ensimmäiset uudet Zoet saadaan joka tapauksessa vielä tämän vuoden puolella.