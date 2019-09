EU-ministerikokous hankaloittaa liikkumista loppuviikon ajan Helsingissä

Autot

EU-ministerikokous hankaloittaa liikkumista loppuviikon ajan pääkaupunkiseudulla

Merkittävimmät liikennevaikutukset ovat Helsingin keskustan ja lentokentän välisillä reiteillä vieraiden saapuessa torstaina sekä heidän poistuessa lauantaina.Tänään on odotettavissa liikennekatkoksia Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan hotellien välillä iltapäivästä aina iltaan asti.Perjantai- ja lauantaiaamuina liikenne häiriintyy Helsingin keskustassa vieraiden siirtyessä hotelleista kokouspaikalle Finlandia-talolle. Liikenteessä on katkoksia myös perjantaina iltapäivällä, kun kokousvieraita siirtyy Finlandia-talolta takaisin hotelleihin ja sieltä iltaohjelmiin noin kello kuuden aikaan.Pyöräliikenne ja jalankulku on kielletty Finlandia-talon ympäristössä. Töölönlahden ympäri pääsee kiertämään aivan rantaa pitkin. Torstaista lauantaihin rajoitetaan myös ilmailua Finlandia-talon ympäristössä.Poliisin mukaan liikennevaikutukset jäävät viime EU-kokousta vähäisemmiksi, muun muassa vieraiden poistuessa maasta lauantaina, jolloin liikennettä on vähemmän.