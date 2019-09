Autot

Audi esitteli ihmekapistuksen – vääntöä peräti 1 000 Nm, ajovalot lentävistä koptereista





Poikkeusellinen valaistus









Kun katsoo Audin julkisuuteen toimittamia kuvia, on hyvä tarkistaa kalenterista, ettei vietetä aprillipäivää. Sen verran poikkeuksellinen saksalaisvalmistajan tulkinta tulevaisuuden maastoautosta on.Tulevaisuuden sähkökäyttöinen offroad-malli Audi AI:Trail quattro on suunniteltu suoriutumaan lähes kaikilla pinnoilla – ja etenkin päällystämättömillä taipaleilla.Nimen Trail-osuus viittaa luonnollisesti maastokäyttöön. Nelipaikkaisessa AI:Trail quattrossa yhdistyvät autonominen ajaminen ja maasto-ominaisuudet. Ohjaamoa ympäröivät, lattiatasoon asti ulottuvat ikkunat tarjoavat näkyvyyden kaikkiin suuntiin.Auto on varustettu neljällä sähkömoottorilla, kuljettajaa avustavilla ja autonomisen ajamisen järjestelmillä sekä jatkuvalla quattro-nelivedolla.AI-Traililla on pituutta 4,15 metriä ja leveyttä 2,15 metriä. Kattokorkeus on 1,67 metriä. Vanteet ovat 22-tuumaiset ja 850 mm:n renkaat hinkuvat kohti maastoa.Korkean 34 senttimetrin maanvaransa ansiosta se voi kulkea jopa puolen metrin syvyisessä vedessä. Renkaiden ilmanpainetta säädetään optisten antureiden ja elektronien ajovakauden hallinnan (ESC) avulla tienpinnan mukaan. Esimerkiksi pehmeällä alustalla voi olla tarpeen laskea rengaspainetta kontaktipinnan lisäämiseksi, vastaavasti asfaltilla voidaan rengaspaineita nostaa ajovakauden parantamiseksi.Auton paino on kuitenkin yllättävän maltillinen, 1 750 kiloa. Se selittyy pääosin teräksen, alumiinin ja hiilikuidun optimoidusta hyödyntämisestä.Perinteisten lähi- ja kaukovalojen sijaan Audi AI:Trail on varustettu viidellä roottorittomalla, kolmionmuotoisella, sähköisesti ohjattavalla dronella, joissa on integroidut matriisi-led-elementit. Ne voivat laskeutua kattotelineeseen tai suoraan ajoneuvon katolle, jossa ne telakoituvat induktiivisiin latauspisteisiin.Dronet ovat Audi Light Pathfinders -valaisimia, jotka tuottavat nosteensa samalla tavalla kuin ilman lapoja toimiva tuuletin tuottaa ilmavirtansa. Huomattavan keveän rakenteensa ansiosta ne voivat lentää AI:Trailin edessä suhteellisen vähällä energialla ja valaista edessä olevaa reittiä korvaten ajovalot kokonaan. Droneihin sijoitetut kamerat voivat haluttaessa ottaa videokuvaa, joka voidaan siirtää kuljettajan edessä olevaan näyttöön langattoman verkon välityksellä.AI:Trailin ollessa paikoillaan droneilla voidaan valaista ympäröivää aluetta katolta esimerkiksi silloin, kun matkustajat pitävät leiripaikkaa ajoneuvon vieressä. Mikäli matkustajat haluavat pysyä sisätiloissa, dronet voivat valaista myös sisätilat läpinäkyvän panoraamakaton läpi.AI:Trailin täysin automaattisesti koordinoimat dronet lentävät yleensä vähintään pareittain. Tarvittaessa ne voivat tarjota myös lisävalaistusta auton ympärille jopa viiden dronen ryhmässä. Matkustajat voivat valita haluamansa valaistustavan yksinkertaisesti älypuhelimen ohjaimilla.