Autot

Hondan ensimmäinen sähköauto saapuu Eurooppaan – Suomi saa vielä odottaa

Uusi Honda e on kaksi vuotta sitten Frankfurtissa esitellystä Urban EV Conceptista kehitetty tuotantomalli. Valmistaja luonnehtii malliston uutuutta urheilulliseksi ja ja tilavaksi.Honda e kertoo monella tavalla siitä, mihin suuntaan japanilaisvalmistajan valmistamat autot ovat menossa. Valmistajan strategian mukaisesti tulevissa uusissa Honda-malleissa on aina mukana sähköistetty versio. Honda on nopeuttanut muutosta Euroopassa myytävien autojen sähköistymisessä ja tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikki täällä myytävät Hondan valmistamat autot ovat joko hybridejä tai täyssähköautoja.Muotoilussa Honda palaa yksinkertaisiin, selkeisiin linjoihin. Ohjaamosta karsitaan nappulaviidakkoa ja keskitetään auton hallinta kosketusnäyttöihin. Aivan uutena ajatuksena Honda e:ssä on Honda Personal Assistant, keinoälyyn perustuva henkilökohtainen avustaja.Ohjaamo edustaa uudenlaista ajattelua, sillä vanhanaikaisen kojelaudan sijaan edessä on viisi digitaalinäyttöä, jotka kattavat koko kojelaudan leveyden. Pääosassa on kaksi 12,3-tuumaista LCD-kosketusnäyttöä. Ne ovat tieto-viihdejärjestelmän näytöt, joihin saa paljon sovelluksia ja reaaliajassa olevaa tietoa.Kosketusnäyttöjen naputtelun sijaan palveluita ja sovelluksia voidaan käyttää ääniohjauksella, johon kuuluu uusi Honda Personal Assistant -palvelu (HPA). Keinoälyä hyödyntävä HPA pystyy käymään keskustelua ja yhdistämään useisiin reaaliajassa toimiviin palveluihin.Valittavana on kaksi sähkömoottoria, joiden tehot ovat 100 ja 113 kilowattia (136 ja 154 hv). Moottorien vääntömomentti on 315 newtonmetriä.Ajoakun energiasisältö on 35,5 kWh, ja kooltaan akku on virtamäärään nähden erittäin pieni, joten se ei vie tilaa matkustajilta tai tavaroilta. Energia riittää 220 kilometrin ajoon. Pikalatauksella akkuun saa 80 prosentin energiasisällön puolessa tunnissa.Tehokkaammalla moottorilla varustettuna Honda e kiihtyy paikaltaan nopeuteen 100 km/h kahdeksassa sekunnissa.Honda e:n myynti alkaa Euroopassa vuoden 2020 aikana rajoitetusti Iso-Britanniassa, Norjassa, Ranskassa ja Saksassa. Suomeen uusi Honda e saapuu vuoden 2021 alussa. Honda e:n hinnat alkavat Saksassa 29 470 eurosta (hinnassa on mukana Saksassa sähköautoille myönnettävä tuki).