Autot

IS istahti Frankfurtin autonäyttelyssä uutuuteen, jota Volkswagen pitää Kuplaan verrattavana vallankumouksena





Uusi ID.3 on valmistajalleen niin suuri panostus, että se päätti siirtää Golfin kahdeksannen sukupolven esittelyn myöhemmäksi syksyyn.Volkswagen on antanut uutuudestaan tietoja jo pitkään, eikä kyseessä ole vain yksi malli, vaan ID.3 on sähköautoperheen ensimmäinen. Siinä käytetään täysin uutta MEB-perusrakennetta, joka on kehitetty pelkästään sähköautoissa käytettäväksi.Uutuutta kuvaillaan ulkomitoiltaan Golfin kokoiseksi ja sisätiloiltaan Passatin veroiseksi. Akseliväliä on peräti 2,765 metriä, mutta kori on vajaat 4,3 metriä pitkä. Leveys on aika normaali 1,809 metriä ja korkeutta vähän enemmän eli 1,552 metriä, sillä akut on sijoitettu lattian alle.Kuljettajan eteen aukeaa aivan erilainen näkymä kuin ennen, sillä perinteisen kojelautaan sijoitetun mittariston sijaan ohjauspylväässä on digitaalinäyttö. Sen anti on riittävä ja se säätyy ohjauspyörän mukana pysyen koko ajan hyvin näkökentässä. Vaihteistoa käytetään pienellä kojelaudan pylpyrällä, jonka toiminta on hyvin loogista.Tilaa on ruhtinaallisesti ja istuimen pituussäätö riittää reilusti yli kaksimetriselle. Takatilat ovat lähes luvattua tasoa. Ainoa moite tulee pääntilasta, joka loppuu kesken jos matkustaja on yli 190 senttimetriä pitkä.Tavaratila on Golf-luokkaa eli 385 litran kokoinen ja sitä voi laajentaa kaatamalla kolmeen osaan jaettu takapenkin selkänoja. ID.3:ssa näkyy joissain kohdissa pyrkimys halpaan hintaan. Esimerkiksi kun avaa suksiluukun, keskimmäisen pääntuen tukiraudat sojottavat aukossa. Säästöä on myös siinä, että muovia on oviverhoiluissa ja sisustuksessa ylipäätään paljon enemmän kuin mihin Volkswageneissa on totuttu.Eipä ID.3:n hintakaan ole paha. Kohtuullisen tilavan auton saa Saksassa halvimmillaan vähän alle 30 000 eurolla. Suomen hinta-arvio ei ole paljon tuota korkeampi.Rahalle saa kyllä vastinetta voimalinjassa, sillä ainakin ID.3 1st erikoismallissa sähkömoottori kehittää 150 kilowattia ja 310 newtonmetriä, mikä lupaa hyvää suorituskykyä. Kiihtyvyydestä ei vielä kerrota, mutta huippunopeus on rajoitettu 160 km/h. Pienimmällä akulla (45 kWh) toimintamatka on 330 kilometriä, keskimmäisellä (58 kWh) akulla 420 kilometriä ja suurimmalla 77 kWh akulla jo 550 kilometriä.Volkswagen ID.3:n tuotanto käynnistyy marraskuussa ja ensimmäiset autot ovat tulossa Suomeen kesällä 2020.