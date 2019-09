IS tutustui uuteen Nissan Jukeen – ”sammakkovalot” jäivät menneisyyteen, sisätilat kasvoivat

Autot

Uudesta Nissan Jukesta ei enää löydy ”sammakkovaloja” – sisätilat kasvoivat





Suomessa Nissanin myynti on ollut viime vuosina vahvasti yhden kortin eli Qashqain varassa, mihin uuden Juken toivotaan tuovan muutoksen.Vanha Juke esiteltiin yhdeksän vuotta sitten, mikä on automaailmassa melkein synonyymi ikuisuudelle. Nyt malli on kasvanut niin fyysiseltä kuin henkiseltä olemukseltaan. Suomessa maahantuoja uskoo saavansa siitä toisen tukijalan Qashqain rinnalle.Ulkonäössä on piirteitä vanhasta Jukesta, mutta pyöreys on vaihtunut aggressiivisempiin kulmiin. Kallistamalla tuuli- ja takalasia profiiliin on saatu lisää linjakkuutta. Keula on jälleen hyvin persoonallinen; tällä kertaa päävalojen kehysten avulla, jotka antavat niille kokoa muistuttaen edeltäjästään.Tärkein mitta eli akseliväli on kasvanut yli kymmenen senttiä, minkä huomaa sisätiloissa. Edessä viihtyy mainiosti kiinteäselkänojaisissa, urheilullisissa istuimissa. Hyvän ajoasennon löytää aiempaa helpommin, kun ohjauspyörässä on nyt myös etäisyyssäätö.Ennen Juken takapenkki riitti vain lapsille, mutta nyt sinne mahtuu aikuinen pitkänkin ajajan taakse. Myös tavaratila on 422 litran kokoisena ihan eri luokkaa kuin ennen.Aiempaa jäykempi kori on venynyt seitsemän senttimetriä. Pyörät ovat nyt lähempänä kulmia. Näin ajo-ominaisuudet ovat parantuneet merkittävästi. Vaikka pääsimme jo heinäkuussa kokeilemaan prototyyppiä, kerromme ajettavuudesta enemmän lokakuisen testiajon jälkeen.Ainakin aluksi uuteen Jukeen saa vain yhden moottorin, helmikuussa Micraan tehokkaimmaksi vaihtoehdoksi esitellyn kolmesylinterisen 86 kilowattia kehittävän turbon. Sen kanssa voi sitten valita joko käsivalintaisen tai 7-lovisen kaksoiskytkinvaihteiston. Sen verran alustan käytöksestä on paljastettava, että se sallisi konepellin alle tehokkaammankin moottorin. Sellaista ei kuitenkaan Jukeen suostuttu lupaamaan. Sähköistetyistä voimalinjoista Nissanin edustajat totesivat, että tulevista malleista ei puhuta nyt.Perusmallissa eli Visiassa on 16-tuumaiset peltivanteet, jotka vaihtuvat heti seuraavan tason Acentassa 17-tuumaisiksi kevytmetallivanteiksi. Parhaisiin varustetasoihin tarjotaan lisävarusteena 19-tuumaiset pyörät, mikä ei ole tavallista tässä kokoluokassa.Ohjaamossa tunnelma on aivan eri tasolla kuin ennen. Keskikonsolissa on säilytetty jatkuvuudesta kertova, moottoripyörän tankista lainattu muoto, mutta kaikki muu on korkeatasoisempaa kuin ennen. Parhaissa malleissa on 8-tuumainen kosketusnäyttö, josta löytyy aivan uusi tietoviihdejärjestelmä. Näppärästi toimiva käyttöliittymä otetaan käyttöön ajan myötä myös muissa Nissan-malleissa.Uuden Nissan Juken hinnat ja varusteet kerrotaan lokakuussa. Varsinainen Juken ensiesittely on Suomessa vuoden 2020 alussa.