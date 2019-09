Ensitestissä uudistunut Hyundai Ioniq Electric – patterilla entistä pidemmälle, maskiin ilmestynyt kaksi luukkua

Autot

Hyundai Ioniq oli muutama vuosi sitten markkinoille tullessaan poikkeuksellinen tuote. Se oli ainoa auto, joka tuli kauppoihin tavallisena hybridinä, lataushybridinä ja täyssähköautona.Tänä vuonna Hyundai on myynyt Suomessa reilut 80 täyssähkö-Ioniqia. Kaiken kaikkiaan niitä on rekisterissä reilut 220 kappaletta.Melko tuoreeltaan Hyundai myös uudistaa Ioniqia. Molempien hybridiversioiden tekniikka pysyy täysin ennallaan, mutta sähköversion kilpailukykyä kiristetään juuri sillä osa-alueella, jolla sähköautojen kovin kisa käy.Ioniqin 28 kWh:n energiasisältöinen litium-ionipolymeeriakku on korvattu 38,3 kWh:n vastaavaa tekniikkaa sisältävällä paketilla. Sisäisen laturin teho on nostettu 6,6 kW:sta 7,2 kWh:n malliin.Latauspistoke on Type 2 -mallinen, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi pikkuhiljaa yleistyvillä 100 kW:n latausasemilla tyhjän akun saa 80 prosentin lataustasoon 54 minuutissa. Kotona tavallisesta töpselistä akun saa tyhjästä täyteen kuudessa tunnissa.WLTP-standardin mukaan mitattuna uuden Ioniq Electricin toimintamatkaksi ilmoitetaan 311 kilometriä.Vanhalle mallille ei samalla standardilla mitattua toimintasädettä ei koskaan ilmoitettu, mutta Hyundailta kerrotaan että uuden Ioniqin akustolla ajaa yhdellä latauksella noin 100 kilometriä pidemmälle kuin ennen.Koeajotilaisuudessa täyteenladattujen autojen toimintasädettä ilmaiseva mittari näytti noin 290 kilometrin lukemia, mikä ajetun matkan perusteella todennäköisesti pitää hyvin paikkansa. Ioniq on siis edelleen yksi taloudellisimmista sähköautoista markkinoilla.Suorituskyky on ennallaan, eikä tehokkaammasta akusta ole otettu kilowatteja irti liikennevalokisojen voittoja silmällä pitäen.Ioniq Electric kuuluu siihen harvalukuiseen sähköautojen joukkoon, jonka suorituskyky on lähinnä keskiverron perheauton tasoa. Samalla se muistuttaa sähköautojen suorituskykyyn turhakkeena suhtautuvia siitä, millä yllättävän suuri osa perustelee itselleen sähköauton ostoa – juuri rajulla kiihtyvyydellä.Uuden Ioniqin tunnistaa keulan ja perän ilmeestä. Aiemmin täysin sileä maski on korvattu kohokuvioidulla versiolla. Maskiin on myös ilmestynyt kaksi jäähdytysluukkua, jotka avautuvat ja sulkeutuvat tarpeen mukaan. Ei ehkä kaikkein elegantein ratkaisu, mutta todennäköisesti edullinen valmistaa.Sisällä olennaisimmat erot löytyvät 10,25-tuumaiseksi kasvaneesta tietoviihdejärjestelmän näytöstä sekä kojelautaan ilmestyneestä tunnelmavalaistuksesta. Aiemmin Ioniqin istuimet eivät ole keränneet merkittäviä kehuja, eivätkä tee niin nytkään. Istuinosa on liian lyhyt, eikä se tue tarpeeksi reisiä eikä vartaloa sivusuunnassa. Myöskään selkänoja ei saa erityisiä kehuja.Ajettavuus on ennallaan. Muiden korealaisten tapaan Ioniq on ohjauksen ja alustan puolesta positiivisen puolella.