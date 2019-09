Autot

Autonvalmistajat yhdistivät voimansa – turvajärjestelmällä estetään karmivat kuolemat takapenkillä

Uudistus astuu voimaan viimeistään 2025 mallivuoden autoissa. Uudistuksella pyritään ensisijaisesti välttämään kuumiin autoihin unohdettujen pikkulasten kuolemat.Lainvalvojien mukaan yli 800 lasta on kuollut autoissa lämpöhalvaukseen kahden viime vuosikymmenen aikana. Viime vuonna kirjattiin 53 kuolemaa – eniten kahden viime vuosikymmenen aikana.Autonvalmistajien ilmoitusta edelsi Yhdysvaltain kongressin vaatimus niin sanotusta takapenkin muistuttajasta.Kaksikymmentä hälytysjärjestelmään sitoutunutta autonvalmistajaa edustaa lähes 98:aa prosenttia Yhdysvaltain ajoneuvojen myynnistä. Autonvalmistajiin kuuluvat muun muassa General Motors Co, Ford Motor Co, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp, Hyundai Motor Co ja Honda Motor Co Ltd.Fiat Chrysler ilmoitti, että se ottaa käyttöön muistutustekniikan kaikissa ajoneuvoissaan ympäri maailmaa, mutta toteutuksen aikataulu vaihtelee alueittain, kun taas Hyundai ilmoitti heinäkuussa tekevänsä järjestelmistä vakiovarusteen useimmissa Yhdysvalloissa markkinoitavissa ajoneuvoissaan vuoteen 2022 mennessä.GM:llä on kyseinen järjestelmä ollut käytössä vuodesta 2016. Järjestelmä hälyttää sekä äänimerkillä että visuaalisella muistutuksella kuskia tarkistamaan, ettei takapenkille ole unohtunut lasta.