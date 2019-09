Nettiauton hakudata kertoo kesällä alkaneesta laajamittaisesta poikkeamasta autokaupassa – ”mittauskäyrä toisensa jälkeen erkani”

Autot

Nettiauton hakudata kertoo kesällä alkaneesta laajamittaisesta poikkeamasta autokaupassa – ”mittauskäyrä toise

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaihtoautojen suuri tarjonta korvaa hyytynyttä uusien autojen kauppaa

Autokaupan kuumin aika ei olekaan enää kevät – nyt myyntipiikki on selkeästi syksyssä