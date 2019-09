Autot

Hyundai raikasti keskikokoluokan Ioniqin sähköautoversiota – miltä uutuus tuntuu?









Auton keulan ilmettä on uudistettu muuttamalla aiemmin sileä maski nyt strukturoiduksi ja samalla valojen ilmettä on muutettu edessä ja takana. Sisään Ioniq on saanut aiempaa suuremman tietoviihdejärjestelmän näytön sekä sähköautoon sopivan, sinertävän tunnelmavalaistuksen.Puolestaan se, mikä ei ole muuttunut, on auton hieman keskimääräistä kehnommat etuistuimet. Istuinosan reisituki on edelleen melko vaatimaton, eikä istuin tarjoa kunnollista sivutukea toisin kuin esimerkiksi pienemmän Konan penkit.Tekniikka sen sijaan on kokenut mullistuksen. Aiempi 28kWh:n akusto on nyt korvattu 38,3kWh:n akulla, mutta sen tekniikka on pysynyt ennallaan litium-ionipolyymeriratkaisuna. Myös aiempi 6,6 kW:n laturi on vaihdettu 7,2 kW:n tehoiseen. Latauspistoke on Type 2 AC-mallinen, jolla 100 kW:n latausasemalla akun saa tyhjästä 80 prosentin varaustasoon 54 minuutissa.Suorituskykyyn akun päivityksellä ei kuitenkaan ole vaikutusta, vaan kilowatit on valjastettu toimintamatkan kasvattamiseen. Vanhalle mallille ei koskaan ilmoitettu uuden mittaustavan WLTP- tai takaisinlaskettua toimintamatkaa, uudelle matkaksi ilmoitetaan 311 kilometriä. Hyundain mukaan uudella akustolla Ioniq Electric kuitenkin kulkee noin 100 kilometriä pidemmälle kuin edeltävä versio.Ajossa Ioniq tuntuu siis melko paljon edeltäjänsä kaltaiselta – järkevältä, joskin perushajuttomalta perheautolta. Valtaosasta sähköautoista poiketen sen suorituskyky on enemmän maltillisen kuin reippaan puolella – joten auto on mainio vastaus siihen, mihin sähköautoissa tarvitaan reilun kahden sekunnin kiihtyvyyksiä satasen vauhtiin. Niitä tarvitaan näiden autojen myymiseen.IS kertoo uutuudesta laajemmin perjantaina paperilehdessä.