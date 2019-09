Autot

Ensituntuma: Hyundai Konan hybridiversion toimivassa voimalinjassa yksi ihmettelyn aihe

4.9. 16:45

Ensitutustuminen Hyundai esitteli odotetun hybridiversion Konasta, kompaktikokoluokan katumaasturista. IS kävi tutustumassa autoon heti tuoreeltaan.

Hyundai kuuluu autonvalmistajiin, jotka voimakkaasti tuovat vaihtoehtoisia voimanlähteitä tarjolle. Hyundain Kona – on se sitten crossover tai katumaasturi – on ollut tähän asti tarjolla muutamalla eri bensiinimoottorilla sekä täyssähköisenä versiona, mutta hybridiversio on niiden välistä puuttunut.



Vaan ei puutu enää. Hybridi-Kona perustuu etuvetoiseen, 1,6-litraiseen malliin. Sen 105-hevosvoimaisen bensiinikoneen jatkeena on 43-hevosvoimainen sähkömoottori sekä 1,56kWh:n litium-ioniakku. Voimalinja on sama kuin jo markkinoilla olevassa Hyundai Ioniq Hybridissä.



Pikaisessa ensikoeajossa Kona Hybridin voimalinja osoittautuu toimivaksi – samanlaiseksi kuin Ioniqin vastaava. Käytännössä täyteen latautuneen akun voimin autolla voi ajaa parin kilometrin matkoja pelkällä sähköllä, mutta oikeissa ajotilanteissa sähkön tehtävä on keventää polttomoottorin taakkaa ja pudottaa polttoaineen kulutusta.



Kona Hybridin tapauksessa hieman ihmetyttää se, että auto ei sammuta polttomoottoria kovin nopeasti kaasupoljinta nostettaessa. Kun esimerkiksi Toyotan hybridijärjestelmät pudottavat polttomoottorin käytännössä välittömästi pois pelistä kaasun nostosta, pitää Hyundai konetta käynnissä vielä useiden sekuntien ajan. Toisaalta moottori keskittyy silloin lataamaan akustoa generaattorin kautta.