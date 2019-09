Autot

Opel Astran uudistuksessa kummittelee taustalla stressaava sakkoraja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Henkilöautojen valmistajille sakkoraja 95 g/km on lähitulevaisuudessa väijyvä peikko, jonka alittamiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen tavoitearvo vuodelle 2020 on 95 g/km ja vuoteen 2025 mennessä 81 g/km.Lähes kaikki Opel Astraan tehdyt muutokset keskittyvät tuohon yhteen asiaan. Siis käytännössä kulutuksen pudottamiseen ja sen myötä hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen.Käytännössä tuo tarkoittaa paremmin ilmaa leikkaavaa muotoa. Sekä viisiovisen että farmarin aerodynamiikka on luokkansa paras tai siis ainakin yksi parhaista. Käytännössä ilmanvastuskerroin on saatu pudotettu arvoon 0,26. Farmarissa se on vielä vähän alhaisempi eli 0,255.Astran kaikki moottorit ovat täysin uusia Euroopassa ja melko tuoreita ihan kaikkialla maailmassa. Tärkein on uusi kolmesylinterinen 1,2-litrainen bensiinimoottori, josta on kaksi eri versiota. Tehoa on joko 81 tai 96 kilowattia eli 110 tai 130 hevosvoimaa. Vaihteistossa on kuusi eteenpäin vievää pykälää, jotka on välitetty hurjan pitkäksi.Mikäli haluaa automaattivaihteiston, moottori kasvaa 1,4-litraiseksi. Moottori on vähän vajaakokoinen (1,34 litraa), mutta tehoa on mukavasti eli 107 kilowattia. Automaatti toimii periaatteessa portaattomasti, mutta eurooppalaisten iloksi siihen on kehitetty virtuaaliset vaihteet. Tehtaan valikoimassa olisi ollut myös 1,5-dieselmoottorin kanssa käytettävä 9-vaihteinen perinteinen automaatti, mutta se olisi ollut liian painava bensiinimoottorin yhteyteen.Ulkonäön parannukset ovat suurelta osin näkymättömissä. Sama pätee auton varusteluun. Varusteeksi voi valita jatkossa ohjauspyörän ja tuulilasin lämmityksen. Lisäksi niin etu- kuin peruutuskameraa on kehitetty.Uudistunut Opel Astra saa hinnat syys-lokakuun vaihteessa, jolloin kerrotaan myös meille tuotavat versiot ja niiden varustelut. Ensimmäiset uudella moottorilla varustetut Astrat saapuvat Suomeen marraskuussa.