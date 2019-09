Autot

Yksi muutos selittää pakettiautojen huiman menekin loppukesästä

Pakettiautojen menekki on loppukesästä ollut hurja. Autoalan tiedotuskeskus kertoi yksinkertaisen syyn siihen.

1. Volkswagen 2 562 24,4 2. Ford 2 341 22,3 3. Mercedes-Benz 1 241 11,8 4. Toyota 1 150 11,0 5. Renault 676 6,4 6. Opel 609 5,8 7. Citroen 489 4,7 8. Nissan 448 4,3 9. Peugeot 329 3,1 10. Fiat 153 1,5 Yhteensä 9 998 95,3 Muut 496 4,7 Kaikki yhteensä 10 494 100,0

Pakettiautojen ensirekisteröintien määrä nousi elokuussa 1 617 pakettiautoon – peräti 52,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa.Kuukautta aiemmin heinäkuussa ensirekisteröitiin 908 uutta pakettiautoa. Määrä oli 4,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Kesäkuu oli miinusmerkkinen (–4,9 prosenttia).Pakettiautojen rekisteröintien kasvun taustalla on uusi WLTP-mittaustapa, joka laajeni syyskuun alussa koskemaan myös pakettiautoja.Lakimuutoksen takia rekisteröitiin poikkeuksellisen paljon aiemman tyyppihyväksynnän mukaisia pakettiautoja. Pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 10 494. Se on –0,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa.Taulukossa merkin jälkeen näkyy ensirekisteröintien kappalemäärä 1-08/2019 ja markkinaosuus. Lähde: Autoalan tiedotuskeskus, Tilastokeskus, Traficom.