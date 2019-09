Autokauppaa yli 40 vuotta seurannut ex-johtaja: Näin pienellä oivalluksella asiakkaan mielipide saatiin muuttumaan

Autot

Autokauppaa yli 40 vuotta seurannut ex-johtaja: Näin pienellä oivalluksella asiakkaan mielipide saatiin muuttu

Kolmenlaisia asiakkaita

Pienellä muutoksella iso parannus

Kiitosta voi antaa, kun se ansaitaan, ja tietysti myös moitetta.

Miksi tärkeää?

Autonvalmistajat palkitsevat

Autoliiketoiminta on erityisesti ala, jossa asiakastyytyväisyys on enemmänkin kuin kullan arvoinen. Siksi on haluttu kehittää erilaisia mittareita, joilla tyytyväisyyttä voidaan mitata.Mittaaminen on kuitenkin haastavaa. Mikä mittari antaa oikean tuloksen?Yleisin mittaustapa on asiakkaille lähetettävä kysely hänen kokemuksestaan autoliikkeessä. Siinä annetaan pisteitä, esimerkiksi yhdestä kymmeneen. Myös sanallisten kysymysten avulla voidaan testata asiakkaan tunnekokemusta mittaavaa palvelun laatua ja teknistä osaamista. Joissain tapauksissa myös soitetaan puhelimitse tai kysytään internetin kautta asiakkaan kokemuksista.Vaikeutena mittauksessa on asiakkaiden erilaisuus vastausta annettaessa. Joku ei periaatteessa anna koskaan täysiä pisteitä, sillä hänen mielestään aina on parantamisen varaa.Toinen taas antaa mielellään täydet pisteet, menihän kaikki ihan mukavasti.Kolmas asiakasryhmä ei vastaa mihinkään kyselyihin, menipä hyvin tai huonosti. Niinpä sadan prosentin tyytyväisyyttä on käytännössä mahdotonta saavuttaa. Autoliike voi katsoa onnistuneensa hyvin, jos tyytyväisyys yltää 80 prosenttiin. Sen ylitys on jo huipputulos.Tyytyväisyys on siis suhteellinen käsite. Yksi asiakas voi olla tyytyväinen, kun saa autonsa kahden viikon päästä huoltoon, toinen ei hyväksy edes yhtä päivää. Joku haluaa tarkan selvityksen siitä, mistä häntä laskutetaan, toinen ei ole siitä lainkaan kiinnostunut. Silloin usein ratkaisee se, kuka on laskun maksaja. Firman autolla ajava on yleensä paljon kiinnostuneempi palvelun nopeudesta ja täsmällisyydestä. Laskuhan menee muualle. Yksityisellä autoilijalla on selkeämmin kiinnostus laskun perusteisiin.Autoliikkeen kannalta asiakastyytyväisyysmittaus on arvokas työkalu, mutta sitä pitää käyttää oikein. Onko kyseessä vain ”kiva tietää” -juttu, vai käydäänkö tulokset läpi työryhmässä, jossa on edustettuna liikkeen eri osa-alueilla työskentelevät työntekijät ja esimiehet. Ryhdytäänkö käytännön toimenpiteisiin asiakaskokemuksen parantamiseksi. Mitä pitää korjata? Miksi asiakas tuntee tällä tavoin? Mitä voidaan tehdä yhdessä?Tästä käytännön esimerkki: Turun seudulla vaikuttava autoliike menestyi asiakastyytyväisyydessä yleisesti ottaen hyvin, mutta liikkeen sijainti sai huonoja pisteitä. Työryhmä pohti syitä, olihan sadan metrin päässä kaupunkibussin pysäkki. Päätettiin tehdä asialle jotain.Pohdiskelun tuloksena työn vastaanottoon laitettiin taulu bussin aikatauluista ja jaettiin muutaman kuukauden ajan ilmaisia bussilippuja. Aamulla ja illalla tarjottiin lisäksi ilmainen kyyti keskustan ja autoliikkeen välillä.Mikä oli tulos?Seuraavassa tyytyväisyysmittauksessa sijainti oli huomattavasti parantunut, vaikka autoliike ei ollut liikahtanut paikaltaan senttiäkään.Miltä jokin tuntuu, on siis usein tärkeämpää kuin matemaattiset tosiasiat.Asiakkailla on valinnanvaraa. Jos jokin ei miellytä, mennään muualle. Liikkeen kannalta menestyksen edellytyksenä on työntekijöiden aito halu ja taito hyvään palveluun kaikilla toiminnan osa-alueilla. Siihen kuuluu palvelu jo silloin, kun asiakas avaa liikkeen oven.Läheskään kaikkia asiakkaita ei voida tavoittaa asiakaskyselyillä. On kävijöitä, joille yksi huono kokemus riittää. Hän äänestää jaloillaan, eikä jää liikkeen asiakaslistoille kyselyjä varten. Huonosta kokemuksesta kerrotaan lisäksi herkästi myös muille. Vahinko on silloin jo harmillisen suuri. Huono kello kuuluu kauas.Tämän kaiken tietävät myös autojen valmistajat ja maahantuojat. Hyvistä tyytyväisyystuloksista palkitaankin lisäbonusrahalla, jolla on merkitystä yrityksen tulokseen. Asiakkaallehan tämä on eduksi. Onnistunut palvelutilanne antaa myönteisen kokemuksen ja liikkeestä voi tulla pitkäaikainen asiointikumppani.Autoliikkeen kyselyihin kannattaa vastata. Kysely ei ole vain sattumaa, vaan se on myyjän ja asiakkaan yhteinen työkalu. Kiitosta voi antaa, kun se ansaitaan, ja tietysti myös moitetta.