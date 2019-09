Autot

Viranomainen varoitti käytettyjen autojen matkamittareiden manipuloinnista – ”jopa 17 prosentissa”

Viraston viime syksynä tekemässä selvityksessä ilmeni, että 5–17 prosentissa käytettyinä tuoduista autoista oli saatettu manipuloida mittaria.Liikenne- ja viestintävirasto Traficom selvitti syksyllä 2018 matkamittariväärennösten yleisyyttä Suomessa ensirekisteröidyissä sekä Suomeen käytettynä maahantuoduissa henkilö- ja pakettiautoissa. Tuontiautojen osalta asiaa selvitettiin pilottiluonteisesti yhteistyössä kolmen Euroopan maan kanssa (Alankomaat, Belgia ja Viro).Kokonaisuudessaan katsastusten välillä laskeneet matkamittarilukemat osoittautuivat melko harvinaisiksi Suomessa käytössä olevissa autoissa (0,6 prosenttia), mutta ulkomailta Suomeen maahantuoduissa autoissa niitä havaittiin verrattain usein (5–17 prosenttia).Auton ostajan kannattaa aina varmistaa todellinen matkamittarilukema luotettavalta taholta ennen kauppasopimuksen tekemistä, Traficom tähdentää.Suomessa matkamittarilukemat kirjataan Traficomin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin katsastusten yhteydessä ja ne ovat julkisesti nähtävissä Traficomin sähköisestä palvelusta. Viimeisin mittarilukematieto on nähtävissä kirjautuneille käyttäjille maksutta, mutta laajempi historiatieto on maksullista.Maiden rajat ylittävässä autokaupassa mittariväärennösten ennaltaehkäisy vaatii aktiivista kansainvälistä tiedonvaihtoa. Traficom selvittää mahdollisuutta hakea jatkossa myös auton lähtömaassa kirjatut matkamittarilukemat liikenneasioiden rekisteriin silloin, kun auto rekisteröidään Suomeen. Tällöin auton ostajalla on entistä paremmat mahdollisuudet selvittää auton taustatiedot luotettavasti ja mittariväärennösten tekijöiden kiinnijäämisriski kasvaa. Tällä pyritään vaikuttamaan väärennösten yleisyyteen ennaltaehkäisevästi.