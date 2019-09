Autot

Automyynti laahaa – kestosuosikit pitivät pintansa Top 10 -listalla

Kestosuosikiy jyräävät

1. TOYOTA COROLLA 558 5,7 2. NISSAN QASHQAI 476 4,9 3. SKODA OCTAVIA 397 4,0 4. TOYOTA YARIS 354 3,6 5. FORD FIESTA 267 2,7 6. FORD FOCUS 219 2,2 7. TOYOTA RAV4 210 2,1 8. VOLKSWAGEN POLO 193 2,0 9. HYUNDAI I20 176 1,8 10. VOLKSWAGEN GOLF 173 1,8

Autoalan Tiedotuskeskus kertoi maanantaina, että uusien henkilöautojen ensirekisteröintien määrä laski 16,8 prosenttia vuoden takaisesta. Kaikkiaan kilpiin meni 9 993 kappaletta.Uusia henkilöautoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 69 497, mikä on 12,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.Lähimmäksi Corollan menekkiä pääsi kestomenestyjä Nissan Qashqai. Kolmonen eli Škoda Octavia on totuttu myös näkemään korkealla myydyimpien listalla.Eniten ensirekisteröity merkki heinäkuussa oli ylivoimaisesti Toyota – etenkin Corollan ja Yariksen ansiosta. Toyotaa seurasivat Volkswagen, Škoda, Kia ja Ford.Alla taulukossa elokuun ensirekisteröintien määrät ja markkinaosuus.