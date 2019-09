Autot

Pakokaasupäästöjä koskevat säännökset muuttuivat tänään – nyt pitäisi tietää myös RDE

EU otti henkilöautoille vuoden 2018 syyskuussa käyttöön uuden WLTP-mittauksen, joka korvaa aiemman EU:ssa käytössä olleen NEDC-mittaustavan autojen tyyppihyväksynnän pakokaasupäästö- ja kulutustestinä. WLTP otetaan käyttöön myös pakettiautoilla syyskuun 2019 alussa. WLTP viittaa Euro 6-säädöksessä normiin Euro 6c.Syyskuun alussa otetaan käyttöön myös RDE-mittaus (Real Driving Emissions), joka tehdään liikenteessä ajaen. RDE-testissä mitataan typen oksidien ja hiukkaspäästöjen määrää.RDE-säädökset on hyväksytty neljässä eri vaiheessa vuosina 2015–2018. Mittausten raja-arvoina käytetään uusimpia pakokaasupäästöjen raja-arvoja, jotka ovat vuonna 2014 käyttöön otetut Euro 6 -raja-arvot.Jatkossa korjauskertoimen RDE-korjauskertoimen tasoa on tarkoitus arvioida vuosittain uudelleen. Komission tavoitteena on, että korjauskertoimet voitaisiin vähitellen poistaa vuoteen 2023 mennessä.