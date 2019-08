Autot

Seat kasvattaa ladattavien autojensa mallistoa

Sen akkukapasiteetti on 13 kWh ja toimintamatka on sähköllä yli 50 kilometriä. Hiilidioksidipäästöt jäävät lukeman 50 g/km alle.Tarracon ladattava hybridi on malliversioista tehokkain 245 hevosvoiman kokonaistehollaan. Autossa on 110 kW:n (150 hv) bensiinimoottori ja 85 kW:n (116 hv) sähkömoottori.Tarraco on tilattavissa ladattavana hybridiversiona loppuvuodesta 2020.Tarraco FR ladattava hybridi -konseptiautomalli on nähtävillä syyskuussa Frankfurtin kansainvälisessä autonäyttelyssä.Myös Leon-mallista on luvassa ladattava hybridi. Mii:n täyssähköautoversio ja el-Born ovat merkin kaksi ensimmäistä täyssähköautomallia.