Autot

Opel hylkäsi tärkeän säästömallinsa – tilalle tulee uuden strategian autoja

Opel siirtyy PSA:n ohjauksessa entistä enemmän sähkön suuntaan. Saksalaismerkillä on ollut vuosien varrella erityisesti taloudellista ajamista tavoitteleville tarjolla parikin kaasuautomallia, aiemmin Zafira Life sekä vielä tänä vuonna Astra ST CNG.Nyt yhtiön strategia on kuitenkin muuttunut, ja se kulkee kohti sähköistymistä. Samalla viimeinenkin kaasuautomalli tippui pois tuotannosta.Opel goes Electric -suunnitelmansa mukaisesti Opelin merkin alla nähdään entistä enemmän sähköä – vuoteen 2024 mennessä jokaisesta Opelin mallista on luvassa sähköistetty versio.Corsa-e:lle luvataan sähköajoa WLTP-mittaustavan mukaan 330 kilometriä, pistokehybridi Grandland X:lle pienemmän akun turvin 52 kilometriä. Jälkimmäisessä on vakiona neliveto ja roimat voimavarat, tasan 300 hevosvoimaa.Corsa-e:n hinta alkaa 34 311 eurosta, Grandland X Hybrid4:n 49 981 eurosta.