Autot

Uudistunut VW Passat GTE hinnoiteltiin – pitihän tämä tietää, mutta autoveron ero jaksaa silti hämmästyttää

Volkswagen Passat -pistokehybridin juuri julkistetuista hinnoista näkee kristallinkirkkaasti suomalaisen päästöperusteisen autoverotusjärjestelmän ytimen.Hinnastossa mallinimellä GTE Plug-In Hybrid 160 kW DSG-automaatti myytävä Passat sedankorilla maksaa autoverottomana 46 800 euroa. Sen päälle tulee arvioitu autovero, joka on 1 454 euroa. Valmistajan ilmoittama CO2-päästöarvo on 29 g/km.Farmarikorinen Passat Variant GTE Plug-In Hybrid 160 kW DSG-automaatti maksaa ennen autoveroa 47 780 euroa. Autoveron osuus on 1 532 euroa. CO2-arvo on 33 g/km.Pienestä autoverosta hyötyy, vaikkei sähköä autoon koskaan ladattaisikaan. Samoin pienet CO2-päästölukemat toteutuvat vain silloin kun ajomatkaan sisältyy täysmääräinen sähköajo.Vertailun vuoksi: jos sähköllä tehostettu bensiinimoottori ei kiinnosta, esimerkiksi 45 424 euron arvoiseksi hinnoiteltu, pelkällä bensiinimoottorilla varustettu ja hieman hybridiä tehottomampi sedanmallinen Passat R-Line 2,0 TSI 140 kW DSG-automaatti sisältää autoveroa 10 554 euroa. Kyseisen auton CO2-arvo on 173 g/km.