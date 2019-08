Koeajo: Sähkö-Harrikassa oiva turvaominaisuus: Mystinen laite aiheuttaa tykytyksiä kuljettajan alavartaloon

Autot

Sähkö-Harrikassa oiva turvaominaisuus: Mystinen laite aiheuttaa tykytyksiä kuljettajan alavartaloon





Kaupungin kadulla kulkee kymmenen Harley-Davidsonia. Laitapuolenkulkija vilkaisee motoristeja ja kaivaa korvaansa. Ei, hän ei ymmärrä, sillä Harrikoista ei lähde juuri muuta ääntä kuin hihnavedon pieni ulina. Mies on hämmentynyt, sillä normaalisti Harrikat ovat kovaäänisiä papattajia. Nyt kuitenkin olemme liikenteessä uusilla täyssähköisillä Harrikoilla.Maailma muuttuu ja myös Harley-Davidson sen mukana, vaikka vannoutunut Harrikka-kuski muuta väittäisikin. Hänen mielestään Harrikan pitää tutista ja äänehdellä muhkean miehekkäästi.Onhan se toki yllätys, että Harley-Davidson on liittynyt täyssähkömoottoripyörävalmistajien harvaan joukkoon.Harrikan akun koko on 15,5 kWh. Valmistajan mukaan akulla pääsee kaupunkiajossa 234 ja maantieajossa 153 kilometriä.Istuimen alla on ”sukojohto”, jolla akku latautuu 12½ tunnissa. ”Tankin” sisällä on niin sanottu pikalatausmahdollisuus. Hei te täyssähköautoilijat siellä takarivissä, olette oikeassa, sillä kyseessä ei ole CHAdeMO-pistoke, vaan CCS-pistoke, mutta silti voidaan puhua pikalatauksesta, koska akku latautuu näin tunnissa.Yksi ongelma sähkömoottoripyörissä on: kuljettaja ei tiedä tai muista milloin virrat on kytketty päälle. Se aiheuttaa vaaratilanteita. Harrikassa on kaikki kuitenkin toisin. Jossain rungon uumenissa on laite, joka aiheuttaa tykytyksiä kuljettajan alavartaloon. Tu-tum-tu-tum sykkii Harrikka sen merkiksi, että laite on lähtövalmiina. Cool!Moottorin äänettömyys hämmästyttää, samoin kiihtyvyys. Valmistaja ilmoittaa, että laite kiihtyy 0-100 km/h noin 3,1 sekunnissa. Veikkaamme, että luku pitää paikkansa. Sen verran kiihkeästi Harley irtoaa viivalta. Jos poistaa vetoluiston rajoituksen, niin saattaa kuulla kuinka takarengas vinkuu täyskiihdytyksessä kuin amerikkalaisissa elokuvissa konsanaan. Huippunopeus on rajoitettu lukemaan 177 km/h.Moottorijarrutuksessa ladataan akkua RESS-järjestelmän avulla. Jos halutaan ladata paljon, on moottorijarru tehokas. Jos vähän, on jarrutus tehoton. Regenerointi sytyttää automaattisesti takajarruvalon. Hyvä niin, sillä täydellä teholla jarrutus on niin voimakas, että pyörän omia jarruja ei juuri tarvitse käyttää. Harmi sinänsä, sillä Livewiressä on todella tehokkaat Brembon valmistamat jarrut.Harley kääntyy mutkiin, mutta mutka-ajo on hiukan erikoista, sillä keskellä mutkaa tuntuu ikään kuin siltä, että vetoa ei olisi lainkaan. Tuo vaatii totuttelemista.Kaiken kaikkiaan Harley-Davidson Livewire on hieno moottoripyörä. Alustava hinta on tosin kova, peräti 38 070 euroa. Hintaa nostaa se, että sähkömoottoripyörän veroprosentti on 9,8. Sähköautolla se on vain 2,7 prosenttia. Kukaan ei ole voinut selittää meille, mistä moinen, sähkömoottoripyöriä syrjivä käytäntö johtuu?