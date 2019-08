Ensitesti: Škoda Kamiq on onnistunut uutuus – moottorivalikoima saattaa tosin aiheuttaa joillekin pettymyksen

Autot

Škoda Kamiq on onnistunut uutuus – moottorivalikoima saattaa tosin aiheuttaa joillekin pettymyksen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Sport-istuimissa viihtyy pidemmänkin matkan paikkojen puutumatta.





Olisi helppo langeta luulemaan, että Škoda Kamiq olisi kutakuinkin sama auto kuin vasta hiljattain esitelty Volkswagen T-Cross. Kummankin kokoluokka ja perusta ovat samat, ja voimanlähteetkin tulevat käytännössä samasta tuutista lähes identtisinä. Silti Škoda on intoutunut luomaan Kamiqista auton, joka onnistuu monessa suhteessa erottautumaan ja olemaan houkuttavampi kuin T-Cross – ja sekin on jo varsin onnistunut pikku-SUV.Škoda haluaa asemoida Kamiqin mieluummin crossoveriksi kuin pieneksi SUV:iksi. VW:n pykälää isompaan T-Rociin nähden puolestaan Kamiq on samaa kokoluokkaa, mutta muutoin hyvin erityyppinen mittasuhteiltaan. Kamiq on päältä pieni, mutta sisältä yllättävän suuri.Kamiq on noin 13 senttimetriä pidempi kuin T-Cross, ja vaikka autot tehdään samalle MQB A0 -perusrakenteelle, on Kamiqissa kymmenen senttiä pidempi akseliväli. Se taas toimii erinomaisena mahdollistajana paremmille sisätiloille, joista nyky-Škoda on aina ollut tunnettu.Lyhyestä kokonaismitastaan huolimatta Kamiqiin mahtuukin ongelmitta neljä pidempääkin aikuista, ja vasta kolmas takapenkkiläinen alkaa latistaa takatuhdon tunnelmaa. Lisäksi Kamiqissa on kunnon tavaratila, perusmuodossaan tasan 400-litrainen. Näiltä osin Kamiq vetää niukasti T-Crossia pidemmän korren.Autojen ulkomuodosta voi aina kiistellä, mutta kyllä Kamiq on ihan perusvarmaa muotoilua tšekkimerkiltä. Erottuvin juttu löytynee keulalta, kun päiväajovalot on nyt sijoitettu erilleen ajovaloyksiköiden yläpuolelle. Takapäästä havaitsee uudella tapaa muotoillut takavalot, ja uusien Škoda-mallien tavoin takaluukun pintaa koristaa tekstilogo. Ylitykset ovat sekä edessä että takana melko lyhyet.Moottorit ovat tuttua tavaraa VW-konsernin tuotantoputkesta. Saatavilla on kolme eri TSI-bensiinimoottoria iskutilavuuksiltaan 1,0 ja 1,5 litraa. Niiden maksimitehot vaihtelevat välillä 70 ja 110 kW eli 95 ja 150 hevosvoimaa.Dieseliä kaipaavalle on huonoja uutisia: dieselmoottoreilla varustettuja Kamiqeja ei olla tuomassa lainkaan Suomeen. Positiivisena uutisena voi toisaalta kertoa, että autosta tulee myös kaasuversio saataville vielä tämän vuoden lopulla. Tämän Škodan ensimmäisen biokaasu- tai maakaasukäyttöisen ”mukamaasturin” eli 1,0 G-TEC:in teho on 66 kW eli 90 hevosvoimaa.Kamiqissa on 39 millimetriä suurempi maavara kuin Škoda Scalassa, eli 18,8 senttimetriä. Silti auton maastoajo-ominaisuudet ovat varsin rajalliset, sillä maastoajoa helpottavia avustimia ei ole saatavilla – eikä edes nelivetoa.Sen sijaan vakiovarusteena on kuitenkin elektroninen tasauspyörästön lukko XDS+, joka parantaa etupyörien vetopitoa. Škodalla arvioidaan, ettei nelivedolle olisi juurikaan kysyntää. Moottoreiden yhteydessä on joko 5- tai 6-vaihteinen manuaali tai 7-vaihteinen DSG-vaihteisto.Jos korkeampi maavara ei kiinnosta enemmälti, Kamiqiin on saatavissa myös Sport-alustansäätöjärjestelmä, jonka myötä alusta on 10 millimetriä madallettu ja iskunvaimennuksen luonteeksi voidaan ajoasetuksen valinnalla valita Normal tai Sport. Varsinaisia ajomoodeja autossa on neljä.Ensitestille valitsimme version, jossa oli 85 kilowatin (115 hv) moottori ja DSG-vaihteisto. Puolitoistalitraisia versioita emme vielä päässeet testaamaan.Kamiqiin on helppo käydä sisälle ja näkyvyys ulos on moitteeton. Ajoasennon löytäminen käy vaivattomasti, ja Style-varustelun myötä saa muun muassa loistavan, muokattavissa olevan virtuaalimittariston.Dynamic-paketin myötä tulevissa sport-istuimissa viihtyy pidemmänkin matkan paikkojen puutumatta. Tietoviihdejärjestelmät ovat VW-konsernin uutta, kolmatta sukupolvea, ja kooltaan ne ovat 6,5 sekä 9,2 tuumaa. Ne on nostettu kojelaudalla lähemmäs luonnollista näkökenttää hallinnan helpottamiseksi.Kuten T-Crossissa, ei 115 hevosella erityisen liukasta menoa saada aikaiseksi. Kamiq kyllä kiihtyy kohtuullisesti päästyään vauhtiin, mutta silti 0-100 km/h kiihdytys lipsahtaa tasan kymmenen sekunnin lukemaan. Vauhdin ylläpito ei sen sijaan aiheuta ongelmia, ja kyllä autolla pärjää normaalirytmisessä liikenteessä.Ensitestissä vaikutti, että Kamiq olisi suhteellisen hiljainen rengasmelultaan myös moottoritienopeuksissa. Onko näin myös Suomessa, jää myöhemmin koettavaksi.Ajo-ominaisuuksiltaan Kamiq on miellyttävä tuttavuus. Ohjaustuntuma on napakan täsmällinen ja neutraali, vaikkakaan ohjausvälitys ei ole erityisen nopea.Keski-Euroopan syheröillä oli hieno havaita, ettei auto kallistele jyrkimmissäkään mutkissa pahemmin.Auton alusta on säädetty onnistuneesti. Lisävarusteisen Sport Chassis Control -järjestelmän avulla jousituksesta löytyy iskunvaimennukseen sport-asetuksella lisää tiukkuutta, tavanomaisemman normaalitilan lisäksi.Kamiqiin on saatavana lisäksi kolme eri vannekokoa, joista oikean valitsemalla saa itselleen miellyttävimmän jousituskokonaisuuden renkaan profiilin mukaan.Suomeen upouudet Kamiqit saapuvat loka-marraskuun taitteessa. Valitettavasti hintoja ei vielä ole vahvistettu, mutta maahantuoja kertoo koko malliston osuvan 20 000–30 000 euron haarukkaan.