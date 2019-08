Autot

Jo 15 miljoonaa myyty – täysin uuden Renault Clion oleellisin hankintaan vaikuttava seikka paljastettiin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Clion sisätiloja on suunniteltu uusiksi sillä periaatteella, että mistä tahansa voi nipistää muutaman millimetrin, se näkyy ja tuntuu lopputuloksessa. Toinen päämäärä suunnittelussa on ollut se, että mihin tahansa matkustamossa koskee, sen täytyy tuntua hyvältä – tai ainakin paremmalta kuin ennen.Näissä asioissa Renault on onnistunut. Yhtä lailla eri malliversioiden perusteella itse pihvi eli ajaminen on hyvällä mallilla.Vuodesta 1990 alkaen Renault Clio on ollut suuri menestys. Sitä on myyty kaikkiaan 15 miljoonaa kappaletta. Lisäksi vuodesta 2012 sen rekisteröinnit ovat kasvaneet vuosi vuodelta.Lukuisista parannuksista huolimatta Clion hinta pysyy Suomessa liki ennallaan. Yksilitraisella bensiinimoottorilla varustettu Clio TCe 100 Zen maksaa 16 990 euroa – nousua korvattavaan TCe 90 Zen -malliin 600 euroa. Ensivaiheessa saatavilla on vain käsivaihteistolla varustettuja autoja. Sataheppainen moottori tarjoaa vääntöä 20 newtonmetriä enemmän kuin korvattava TCe 90.Ylellisemmän 1.0 TCe Intensen hinnaksi on määritelty 18 390 euroa .